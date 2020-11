El alto impacto de las medidas Covid-19 en el cuidado de prematuros

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las restricciones establecidas en las unidades neonatales en el contexto de la pandemia provocada por la Covid-19 no han tenido en cuenta el carácter "único y excepcional" que las medidas como el contacto "piel con piel", así como la lactancia materna, tienen para favorecer el neurodesarrollo y la salud global de los bebés prematuros, según las conclusiones de un análisis realizado por la Fundación NeNe, integrada, sobre todo, por especialistas en Neurología Neonatal.

En este sentido, desde la fundación consideran "urgente" visibilizar y revindicar la necesidad de recuperar "todos los pilares esenciales e imprescindibles" en el cuidado de los bebés prematuros, "muy desigual en toda España".

"El recién nacido prematuro y su familia tienen derecho a recibir unos cuidados óptimos para su salud, independientemente del escenario de salud pública en el que nos encontremos", ha reivindicado el presidente de la Fundación NeNe, Alfredo García-Alix, neonatólogo referente a nivel nacional e internacional en el desarrollo neurológico de los bebés antes de la semana 37 de gestación (los nacidos con menos de 28 semanas se consideran prematuros extremos).

Así, recuerdan que casi el 10 por ciento de los prematuros extremos presentará parálisis cerebral moderada-grave y, un 40 por ciento, algún grado de retraso cognitivo en la edad escolar. Esto se traduce en disfunciones en atención, procesamiento visual, progreso académico, funciones ejecutivas, comportamiento y/o control emocional e interacción social. "Esto no solo afecta a las capacidades del niño o niña, sino que afecta a toda la familia y representa un enorme coste social", subraya el presidente de NeNe.

Por todo esto, desde NeNe, se recuerda que, "aún en las difíciles circunstancias actuales", sigue siendo "crucial" el acceso libre de las madres y padres a las Unidades Neonatales en general y a las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, en particular, y facilitar la participación de los progenitores en los cuidados del bebé prematuro para su correcto neurodesarrollo y para establecer el vínculo afectivo y el rol parental.

"El contacto piel con piel precoz y continuado y la lactancia materna son en estos momentos aún más importantes para favorecer el neurodesarrollo correcto del recién nacido prematuro y el vínculo emocional con sus progenitores", explican las enfermeras especializadas en Neonatología y responsables de la sección de Enfermería de la Fundación NeNe, Nuria Herranz y Maite Montes.

"La pandemia nos ha enfrentado a innumerables dificultades para mantener la calidad asistencial en Neonatología, pero, aun cuando se están superando, necesitamos establecer nuevos formatos de acción con las familias que permitan vencer las dificultades inherentes a la pandemia", ha añadido, por su parte, García-Alix.

PLATAFORMAS DIGITALES Y NEONATOLOGÍA

En este sentido, los profesionales y las familias han contado con "el mundo virtual". "Estamos aprendiendo a utilizar estas herramientas de forma creativa para responder a los retos asistenciales en condiciones difíciles, como es la actual pandemia", ha expresado este especialista en Neonatología.

Las nuevas tecnologías permiten que las familias puedan ver al bebé en directo, así como la existencia escuelas de padres 'online', la aplicación de técnicas de telemedicina para dar apoyo y atención continuada a las familias de los niños prematuros, o reuniones virtuales que permiten la participación del equipo multidisciplinar para analizar casos y aportar soluciones, entre otras ventajas.

"En esta época de prolongada pandemia, el uso de recursos tecnológicos cómo videollamadas o visitas virtuales con criterio éticos y seguros puede minimizar el estrés de madres, padres y otros familiares por no poder estar al lado de sus bebes prematuros", subrayan Herranz y Montes.

Sin embargo, como recuerda el presidente de NeNe, esta capacidad de conexión pasa por que los hospitales construyan sólidas plataformas en línea que soporten esta cantidad de comunicaciones. Además, los controles Covid-19 deberían hacerse periódicamente a las familias con un neonato prematuro y ser animados a descargarse la aplicación de rastreo para minimizar la extensión de la infección entre las familias y los profesionales sanitarios.

"No podemos permitirnos ni permitir que, habiendo soluciones y medidas que palian dificultades futuras en los bebés prematuros, el Sistema Nacional de Salud (SNS) no haga todo lo posible por ofrecer la mejor asistencia posible a estos pequeños", expresa García-Alix. "La realidad, independientemente de la pandemia, sigue siendo que en nuestro país no se aplican de forma homogénea y generalizada estrategias que han demostrado científicamente que mejoran el desarrollo neurológico de los recién nacidos prematuros", concluye el presidente de NeNe.

"En tiempos de crisis sanitaria y pandemia, sigue siendo obligado que el recién nacido prematuro reciba en la unidad neonatal amor, estimulación, cuidado y seguridad de sus padres", resumen Montes y Herranz.