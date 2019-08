El alivio del estrés puede ayudar a los universitarios a hacer ejercicio

Publicado 12/08/2019 13:02:29 CET

Ver la actividad física como una salida para el estrés puede aumentar la disposición de los estudiantes universitarios a hacer ejercicio, según una investigación publicada en 'The Journal of the American Osteopathic Association'.

Para llevar a cabo el estudio los investigadores encuestaron a 135 estudiantes universitarios evaluando su disposición a hacer ejercicio durante los 150 minutos recomendados por semana. Se pidió a los participantes que evaluaran los beneficios, como la mejora de la energía y la salud frente a las desventajas percibidas, como estar cansado y no tener suficiente tiempo para académicos u ocio.

El factor más significativo para comenzar a realizar actividad física fue la confianza en el comportamiento, que implica la visualización del rendimiento futuro y las fuentes externas de confianza, como la fe religiosa o un mentor alentador.

"Los médicos que desean alentar a sus pacientes a realizar más actividad física deberían sugerir las técnicas de este estudio", ha sugerido Vinayak K. Nahar, profesor asistente en el Centro Médico de la Universidad de Mississippi (EEUU) y coautor del estudio. "Acceder a fuentes internas y externas de inspiración y resiliencia es un modelo efectivo y sostenible para un cambio positivo", ha asegurado.

Según la encuesta, los universitarios consultados indicaron que mantener los 150 minutos semanales de ejercicio requeriría el apoyo de familiares y amigos, así como un cambio emocional, en el que los estudiantes usarían el ejercicio como una salida para el estrés. Los encuestados también dijeron que los cambios sociales, como hacer amigos que también hacen ejercicio regularmente mejorarían su capacidad de persistencia.

"Casi la mitad de todos los adultos en los Estados Unidos no realizan los 150 minutos recomendados de actividad física por semana", ha afirmado Manoj Sharma, profesor de salud conductual en la Universidad Estatal de Jackson e investigador principal de este estudio. "Esta falta básica de ejercicio está ligada a una miríada de problemas de salud, por lo que es importante abordarla temprano".