Alertan de la "preocupante falta de normas científicas y éticas" de estudios sobre homeopatía

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las malas prácticas de investigación sugieren que el verdadero impacto de la homeopatía puede estar sustancialmente sobreestimado, según un análisis del cuerpo de evidencia actual sobre su efectividad, publicado en línea en 'BMJ Evidence Based Medicine', donde su autores alertan sobre una "preocupante falta de normas científicas y éticas" en los estudios y alto riesgo de sesgo.

Según este trabajo, dirigido por el doctor Gerald Gartlehner, del Departamento de Medicina y Evaluación Basadas en la Evidencia de la Universidad del Danubio (Austria), muchos ensayos clínicos no han sido registrados y el resultado principal ha cambiado en una cuarta parte de los que sí lo han sido, al tiempo que muchos siguen sin publicarse. Todo esto indica "una preocupante falta de normas científicas y éticas en el campo de la homeopatía y un alto riesgo de sesgo en la información", dicen los investigadores.

La homeopatía se desarrolló hace casi 200 años, basándose en el principio de similitud ("lo similar se cura con lo similar"). Sigue siendo una alternativa popular a la medicina convencional en muchos países desarrollados, a pesar de que su eficacia es objeto de un intenso debate y en varios de ellos se ha clasificado como pseudoterapia.

Los autores del estudio querían averiguar si los ensayos clínicos publicados no representaban todos los estudios científicos sobre la homeopatía, sino unos pocos seleccionados que informaban sólo de resultados positivos, un fenómeno conocido como "sesgo de información".

Los registros públicos de ensayos clínicos se crearon para intentar reducir este riesgo y, desde 2008, el registro y la publicación de los resultados de los ensayos clínicos se consideran una obligación ética, aunque no obligatoria, para los investigadores.

Por lo tanto, los autores del estudio se propusieron averiguar cuántos ensayos registrados que evalúan la homeopatía siguen sin publicarse; si los resultados primarios de los ensayos registrados reflejan los que realmente se publican; así como el número de ensayos de homeopatía que se han registrado y publicado.

También querían evaluar el impacto de cualquier sesgo de información en el análisis de datos agrupados de los resultados de los ensayos de homeopatía, un método de investigación diseñado para fortalecer la base de pruebas.

Buscaron en los principales registros internacionales los ensayos clínicos registrados hasta abril de 2019, y en las bases de datos de investigación para rastrear la publicación de estos ensayos hasta abril de 2021.

Encontraron que desde 2002, casi el 38% de los ensayos de homeopatía registrados permanecen sin publicar, mientras que más de la mitad (53%) de los ensayos controlados aleatorios publicados no han sido registrados. En total, casi un tercio (30%) de los ensayos controlados aleatorios publicados durante los últimos 5 años no se han registrado.

También descubrieron que era más probable que los ensayos de homeopatía se registraran después de haber comenzado (de forma retrospectiva) que antes de hacerlo (registro prospectivo). Además, una cuarta parte (25%) de los resultados primarios publicados no coincidían con los registrados originalmente.

Los autores evaluaron entonces el impacto potencial en la práctica clínica agrupando por separado los datos de los ensayos de homeopatía no registrados y los registrados. Esto reveló que los ensayos no registrados tendían a informar de mayores efectos del tratamiento.

Los autores del estudio aceptan que sus búsquedas abarcaron 17 registros de ensayos, por lo que es muy probable que se hayan perdido registros no incluidos en estos registros. Además, agruparon los datos de los tratamientos homeopáticos que no estaban adaptados a las necesidades individuales, por lo que los resultados podrían no ser aplicables al tratamiento personalizado.

No obstante, los resultados "sugieren una preocupante falta de normas científicas y éticas en el campo de la homeopatía y un alto riesgo de sesgo en los informes", escriben.

Y "también indican que las revistas que publican ensayos de homeopatía no se adhieren a las políticas del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas que exigen que sólo se publiquen ensayos controlados aleatorios registrados", añaden.

La mala práctica de investigación que encontraron "probablemente afecta a la validez del conjunto de pruebas de la literatura homeopática y puede sobrestimar sustancialmente el verdadero efecto del tratamiento de los remedios homeopáticos", concluyen.