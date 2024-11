Alertan del impacto en la salud de cúrcuma de Asía contaminada con plomo

MADRID, 26 Nov. (EDIZIONES) -

Un nuevo trabajo de los investigadores de la Universidad de Stanford (Estados Unidos) Stephen Luby y Jenna Forsyth aporta más datos sobre el impacto en salud de la exposición al plomo; en concreto, los investigadores han pasado años examinando la presencia generalizada de plomo en países de bajos ingresos, incluso en algunos productos de consumo común.

Con estos datos lideran una perspectiva en 'The Lancet Public Health' que cuenta los costos económicos y de salud globales del plomo, además de un estudio en 'Science of the Total Environment' que destaca el desafío urgente de la contaminación por plomo en la cúrcuma del sur de Asia.

Tal y como explica Luby, profesora de medicina Lucy Becker en la Facultad de Medicina de Stanford, el objetivo es la eliminación total del plomo para el año 2035. Pero para ello, "los principales obstáculos incluyen superar la resistencia de industrias que, como las tabacaleras, tienen un incentivo financiero para seguir generando un producto que mata a millones de personas cada año. Esto requiere una visión clara de los enormes costos para la salud humana y ambiental que tiene la presencia de plomo en la economía".

En este camino, señalan que además la contaminación por plomo afecta desproporcionadamente a las comunidades marginadas. Asi, algunas intervenciones normativas o medidas de salud pública podrían garantizar la protección de estas poblaciones vulnerables pasarían por "hacer esfuerzos para reducir los vertidos industriales, pero como el plomo es tan tóxico para el medio ambiente y la vida humana, la principal medida de salud pública debería ser eliminarlo de la economía. De esta manera, toda la red de la vida, incluidos los seres humanos, se beneficiaría".

Otro punto clave de su investigación se centra en las baterías de plomo-ácido, destacando su importante contribución al uso mundial del plomo. A este respecto, las investigadoras señalan que las baterías de iones de litio son más livianas, duran más y tienen un costo total de propiedad menor que las baterías de plomo-ácido.

"Están bien posicionadas para reemplazar de inmediato a las baterías de plomo-ácido en casi todas las aplicaciones. La mejor medida que pueden adoptar los países de bajos ingresos es eliminar los aranceles a la importación de baterías de iones de litio para que puedan competir con las industrias de baterías de plomo-ácido altamente contaminantes, argumentan.