Alerta de los epidemiólogos: "la transmisión actual del virus es peligrosa" y "es necesario reducirla"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Pere Godoy, ha alertado este viernes de que ahora mismo "la transmisión actual es peligrosa y podría aumentar" si no se controla, y, por tanto, "es necesario reducirla de forma notable con medidas importantes".

Asimismo, ha explicado que este aumento de la transmisión del virus en España lo ha hecho de forma heterogénea, con lo que aplicar de forma generalizada "una receta única" no es fácil. "Las medidas se tienen que adecuar al nivel de intensidad de transmisión de cada región", ha indicado en un encuentro en el marco del I Congreso Virtual de la Sociedad Española de Epidemiología.

Asimismo, ha pedido que las autoridades sanitarias "cojan el conocimiento científico para actuar" ante una situación "compleja y difícil".

Y sobre las decisiones que se están tomando, el presidente de la SEE se ha mostrado a favor de los cierres perimetrales porque "ayudan a reducir la exportación de casos a zonas con menor nivel de transmisión". Sin embargo, ha subrayado que deben ir acompañadas con "medidas más drásticas, de evitar contactos sociales y agrupaciones de personas en fiestas, acontecimientos públicos".

La presidenta del Comité Científico del I Congreso Virtual de la SEE, Carmen Vives Cases, ha apuntado además que se debe recordar que aunque estas medidas "son necesarias no son sostenibles a largo plazo" y que hay que pensar en medidas "no solo de control sino de prevención y de información a la ciudadanía".

Ha recordado que la Covid- 19 se ha dado en un contexto en el que "las principales causas de mortalidad son las enfermedades crónicas" y en un contexto en "donde hay desigualdades sociales" y esto también tiene que ver con la expansión de la pandemia. Por todo ello, ha apostado por que a largo plazo se adopte un planteamiento más amplio hacia los elementos que pueden facilitar a las personas protegerse frente a la transmisión.

Asimismo, en el encuentro organizado con los medios de comunicación, el vocal de la Junta Directiva de la SEE, Pedro Gullón ha recordado que las decisiones actuales "tratan de mitigar", a lo que ha añadido que habrá que "dejar las miradas coyunturales y hacer miradas estructurales".

EVOLUCIÓN DE ESTA PANDEMIA.

Respecto a cómo ha evolucionado la pandemia y las medidas que se han establecido estos meses, para Godoy la vida social "se activó demasiado rápido" y tras las vacaciones y la reanudación de la actividad "ha disparado la transmisión". No obstante, los tres representantes de la SEE han defendido la vuelta a los colegios y han resaltado el esfuerzo realizado por parte de los docentes, ya que no existe "un efecto multiplicador en la transmisión desde las aulas", ha añadido Pere Godoy.

Sobre el futuro de la Epidemiología y de su papel en la gestión sanitaria, Pedro Gullón ha remarcado que se deberán tener en cuenta "la crisis climática y la sostenibilidad como elementos centrales de la salud" y ha reclamado mayor atención a la multidisciplinariedad en las actuaciones, porque "los problemas sociales y de salud necesitan la incorporación de profesionales de otras disciplinas".