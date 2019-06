Aíslan compuestos en vid para frenar el crecimiento descontrolado de vasos sanguíneos

Publicado 12/06/2019 10:40:42 CET

Investigadores del Departamento de Nutrición y Bromatología, Toxicología y Medicina Legal de la Universidad de Sevilla (US), junto con el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) y la Universidad de Burdeos, han demostrado que ciertos estilbenos, compuestos presentes en la uva y en restos de la madera de poda de la vid, tienen la capacidad de inhibir la principal proteína desencadenante de la angiogénesis, un proceso de formación descontrolada de nuevos vasos sanguíneos, habitual en el crecimiento de tumores y de placas en las arterias que dificultan la circulación sanguínea.

El trabajo parte de un proyecto para comprobar los efectos beneficiosos de los estilbenos que están en la madera de poda de la vid, en el vino y en las uvas. Los científicos han aislado distintos tipos de estilbenos y demostrado su actividad frente a la proteína llamada VEGF, mediante un mecanismo de acción biológicamente demostrado. Tras experimentos 'in vitro', el resultado fue que la astringina y el palidol entre otros tipos, poseían una capacidad relevante para inhibir esta proteína implicada en la formación de tumores y engrosamiento de las arterias.

Los expertos han explicado que los estilbenos son subproductos extraídos de las plantas con distintas estructuras moleculares y con propiedades diversas. Por ejemplo, el resveratrol es el más estudiado, del cual se han demostrado anteriormente sus capacidades antioxidantes, según ha informado la Fundación Descubre en un comunicado.

La investigadora de la Universidad de Sevilla, Ana Belén Cerezo, responsable del estudio, ha indicado a la Fundación Descubre que al conseguir aislar y analizar la astringina o el palidol, presentes en la uva y en los restos de madera de poda, "hemos conseguido por primera vez demostrar sus capacidades como inhibidores de esta proteína implicada en el desarrollo de cánceres y enfermedades cardiovasculares". "Se trata de un estudio preliminar, pero es posible que en un futuro, a través de suplementos o de una dieta rica en estos compuestos, pueda disminuirse el riesgo de estos procesos", ha dicho.

El artículo, publicado en la revista 'Journal of Agricultural and Food Chemistry' ha sido elaborado a partir de un estudio basado en el análisis únicamente en laboratorio a través de técnicas moleculares como el Elisa o Western blot, que permiten detectar la activación o no de proteínas específicas, procedentes de distintas células humanas que habían sido expuestas a los distintos estilbenos. Mediante estas técnicas in vitro, se ha demostrado cómo estos compuestos inhiben la proteína causante de la formación intensificada de vasos sanguíneos asociados a estas patologías.

Otro de los resultados del estudio apunta que estos compuestos no tendrían efectos secundarios a la larga como la hipertensión, patología asociada a medicamentos convencionales que actualmente se utilizan en tratamientos para inhibir la angiogénesis de ciertos cánceres. Los estilbenos aislados no tendrían ese efecto perjudicial y desfavorable a largo plazo, al contrario que los fármacos usados para el mismo fin.

ENFERMEDADES CON MAYOR MORTALIDAD

La angiogénesis es la formación de vasos sanguíneos a partir de vasos ya existentes. Se trata de un proceso que se inicia en el desarrollo fetal y en el crecimiento, pero cuando se llega a la edad adulta permanece latente, excepto en ciertas patologías como el cáncer y en el desarrollo de las llamadas placas de ateroma en las arterias, desencadenantes de diversos problemas cardiovasculares.

El exceso de vasos sanguíneos facilita nutrientes y oxígeno, por un lado, a las células tumorales permitiendo que crezca el tumor, y por otro lado, a la placa de ateroma promoviendo su crecimiento, desestabilización y final ruptura y tromboembolia. Según la Organización Mundial de la Salud, estas patologías son las principales causas de mortalidad en el mundo, con lo que los estudios para disminuir los factores de riesgo a través de la dieta o suplementos alimentarios son importantes y complementarios como estrategia de prevención del riesgo.

Los estilbenos presentes en la madera de poda, se están investigando paralelamente por científicos del Ifapa para sustituir los sulfitos en la elaboración del vino. En futuros estudios, los investigadores de la Universidad de Sevilla continuarán evaluando, no sólo mecanismos antiangiogénicos con los mismos compuestos, sino el efecto en otras fases de este proceso perjudicial.

Según apunta Cerezo, la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria (EFSA), que evalúa la evidencia científica para apoyar o no una declaración de propiedades saludables de los alimentos para que sea posteriormente autorizada por la Comisión Europea, exige que esta evidencia esté basada en mecanismos biológicamente plausibles. "Los resultados de este estudio puede ser útiles en un futuro para soportar futuras declaraciones de propiedades saludables de los alimentos".

Además, el grupo continuará evaluando el poder bioactivo de otros compuestos que se producen durante la fermentación de la uva, como la melatonina, sus derivados como la serototina y el hidroxitirosol entre otros. El trabajo está financiado por un proyecto del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa), por una ayuda para la formación de profesorado universitario (FPU) y por Fondos Feder.