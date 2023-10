¿Por qué la agudeza visual disminuye a partir de los 40 años?

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los oftalmólogos de Clínica Baviera recuerdan la importancia de cuidar la salud visual para que el envejecimiento natural de los ojos afecte lo menos posible a la agudeza visual, que decrece a partir de los 40, y a la visión cercana o lejana.

Con motivo del Día Mundial de la Visión, que se celebra el próximo 12 de octubre, recuerdan que los ojos son unos de los primeros órganos en mostrar los síntomas del envejecimiento debido a que el cristalino es una de sus partes que más pronto y rápido se deteriora ya que, a diferencia de la piel, sus células no se regeneran. A partir de los 40 años se produce una pérdida de elasticidad que merma la capacidad de enfocar a determinadas distancias.

Según la Academia Americana de Oftalmología, hay hasta 21 cambios que pueden producirse en la visión cuando una persona empieza a envejecer, siendo algunos de los primeros la dificultad para ver a distancias cercanas, el ojo seco, los problemas de visión nocturna o la sensibilidad a la luz. "También sucede que a partir de los 40 empieza a decrecer nuestra agudeza visual, que es la capacidad que tenemos para percibir y diferenciar dos objetos separados por un ángulo determinado", explica el doctor Javier Sanz, oftalmólogo de Clínica Baviera Madrid.

Una correcta agudeza visual está asociada con una mejor calidad de visión y con una mejor salud visual en general. "Está relacionada con nuestros ojos, pero también con el nervio óptico, responsable de llevar lo que vemos al cerebro para que este reconozca e interprete los objetos y las formas. Por lo tanto, una buena agudeza visual va a favorecer también una buena salud de nuestro cerebro y viceversa", indica el doctor Sanz.

Ante la aparición de enfermedades oculares como las cataratas, la degeneración macular asociada a la edad, la retinopatía diabética, la ambliopía u ojo vago y el glaucoma, se verá notablemente disminuida. "Sin embargo también puede verse afectada por problemas de fatiga visual o psíquica, la motivación o el aburrimiento", expresa.

La agudeza visual es cuantificable y medible y se expresa de forma numérica. Cuanto mayor sea, mejor será la forma de ver y de percibir los objetos y formas que la persona tiene delante. Será normal cuando es igual a uno. "No debe confundirse con las dioptrías, si bien es cierto que los problemas refractivos como la miopía, la hipermetropía o es astigmatismo pueden ser causa de déficit de agudeza visual", sostiene el doctor Sanz. Para medirla, la persona debe situarse 3 m - 3,5 m de distancia de la pantalla y mirar una imagen para responder a unas preguntas.

"Para determinar si vemos bien de lejos, es clave el tamaño de aquello que estamos mirando, por eso utilizamos letras de distintos tamaños. Mientras que para la visión cercana tenemos en cuenta la distancia de 30 cm para determinar si vemos o no borroso, ya que normalmente no solemos tener un objeto a menos de esa distancia de nuestros ojos. Si a esa distancia no vemos bien es cuando tenemos un defecto visual a distancia cercana". explica. "La agudeza visual de lejos o de cerca determinará la visión de la persona dependiendo de la distancia", ha señalado.

PROBLEMAS REFRACTIVOS SEGÚN LA DISTANCIA

El 80 por ciento de los españoles padece algún defecto visual, según el último 'Estudio de la Visión en España', realizado por Clínica Baviera. Entre los principales, que además pueden causar una baja agudeza visual, se encuentran los refractivos: la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia. En la franja más joven de edad, el más común es la miopía y, a partir de los 45 años aproximadamente, la presbicia.

Cada uno de ellos viene determinado por la distancia a la que se ve borroso. La miopía hace que la persona vea borrosos los objetos lejanos. La hipermetropía implica un defecto de enfoque visual que impide ver bien los objetos de cerca. El astigmatismo genera visión borrosa a cualquier distancia. Mientras, la presbicia dificulta la visión de cerca como consecuencia del envejecimiento natural del cristalino.

Todos estos defectos refractivos tienen solución mediante la corrección con gafas o lentillas, o mediante la cirugía. "De esta manera, podremos recuperar la agudeza visual perdida y tendremos una mayor capacidad para distinguir los objetos y sus formas", añade. Según el mismo estudio, el 13 por ciento de los españoles declara haberse operado de algún problema visual, sobre todo por miopía, y las razones fundamentales para hacerlo han sido la mejora de la calidad de vida y la comodidad, y por cuestiones de salud.

CÓMO MEJORAR LA VISTA

Existen una serie de ejercicios de enfoque, adaptación de distancias, parpadeo que pueden ayudar a mejorar la agudeza visual y a ejercitar la vista en diferentes distancias. "Nos ayudarán también a relajar y descansar los ojos de manera que podamos disminuir la fatiga visual y, por tanto, que nuestra agudeza visual no se vea afectada y provoque problemas en nuestra vida diaria, como, por ejemplo, al conducir, leer o trabajar", ha comentado el doctor Sanz.

Asimismo, existen otros factores que pueden favorecer a la salud visual, como el seguimiento de una alimentación equilibrada, rica en antioxidantes y vitaminas A, C y E; la práctica de ejercicio físico, la eliminación de hábitos tóxicos, protegerse del sol, tener un buen descanso, moderar la exposición al aire acondicionado y la calefacción, etc. Además de todo esto, es importante acudir a revisiones oftalmológicas para confirmar el estado de la salud visual y detectar posibles problemas.