Agrupar muestras de varios pacientes es viable para aumentar la capacidad de pruebas de Covid-19

Investigadores de la Universidad de Saarland (Alemania) han desarrollado un método que puede contribuir a satisfacer la gran demanda de pruebas en los programas de detección masiva de coronavirus que se necesitan para la identificación y el aislamiento tempranos de los asintomáticos. El equipo ha adaptado y probado la agrupación de muestras antes de las pruebas para su uso en el diagnóstico de coronavirus.

Bajo esta técnica, las muestras de varios individuos se agrupan y se analizan juntas en un solo tubo utilizando métodos sensibles de detección de biología molecular. Solo si el resultado es positivo, las muestras deben ser analizadas individualmente. Cuando la tasa de infección es baja y solo unas pocas personas están infectadas, la prueba en grupo puede ampliar considerablemente la capacidad de análisis de la infraestructura de laboratorio existente.

El equipo ha estado utilizando el nuevo procedimiento del Hospital Universitario del Sarre en Homburgo desde mediados de marzo para proteger con éxito a los pacientes vulnerables de la infección por portadores asintomáticos del SARS-CoV-2. El éxito del procedimiento de pruebas en grupo ha llevado ahora a su utilización en la selección de residentes y personal de los hogares de ancianos y de atención residencial en Sarre.

Hasta ahora no ha sido posible ampliar los programas de detección en masa, ya que simplemente no había suficiente capacidad de pruebas en los laboratorios de diagnóstico. "Al principio de la pandemia, empezamos a explorar si el enfoque de pruebas colectivas utilizado en el banco de sangre podía adaptarse para aumentar la capacidad de pruebas en el diagnóstico de coronavirus", explica Sigrun Smola, la líder de este trabajo, que se ha publicado en la revista 'The Lancet Infectious Diseases'.

A principios de marzo, el equipo desarrolló un protocolo de pruebas que incluía la recolección de hisopos de coronavirus del personal médico que no mostraban síntomas clínicos y luego el análisis de la muestra colectiva. Su método de prueba biológica molecular (RT-PCR) era tan sensible que pudieron combinar muestras de hasta 30 individuos en un solo tubo de ensayo. Incluso si silo una persona de ese grupo de 30 estaba infectada, obtenían un resultado positivo en la prueba conjunta.

Si un grupo tenía un resultado positivo, entonces realizaron una segunda fase de pruebas en las muestras individuales para identificar a la persona o personas infectadas. Si la tasa de infección es baja y si muchas de las piscinas son negativas, esto puede ahorrar un número significativo de kits de prueba y aumentar la capacidad de prueba de la infraestructura existente.

En una acción conjunta con el Ministerio de Salud de Sarre, el procedimiento de pruebas de grupo desarrollado en Homburgo se está utilizando ahora para examinar a los residentes y al personal de 131 hogares de ancianos y de atención residencial en Sarre, a fin de proteger a los grupos vulnerables de ancianos de estas instituciones que corren mayor riesgo de infección por coronavirus. Alrededor de 22.000 personas serán sometidas a pruebas como parte del programa de detección.