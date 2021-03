Advierten del infradiagnóstico de la EPOC en España

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El neumólogo del Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona y coordinador de la Guía Española para el Tratamiento de la EPOC (GesEPOC), el doctor Marc Miravitlles, ha advertido de que la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) "está infradiagnosticada", ya que, aunque el uso de la técnica de la espirometría para su diagnóstico se ha extendido en el ámbito de la Atención Primaria (AP), esta prueba no se realiza tanto como sería preciso.

El neumólogo esgrime razones como el entrenamiento necesario por parte de los profesionales para realizar esta prueba o el tiempo que hay que invertir en su realización como algunas de las principales trabas para que no se realice lo suficiente, "además muchos niveles de asistencia están saturados por lo que no se puede dedicar el tiempo necesario a la realización de espirometrías", añade.

Así se ha expresado el experto durante la octava edición del curso 'Actualización en Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 2021. La EPOC a través de casos clínicos', una formación organizada por Área Científica Menarini y que tiene como objetivo ayudar a los médicos de Atención Primaria a actualizarse en el diagnóstico y tratamiento de la EPOC. Otra de las conclusiones del encuentro ha sido que los pacientes crónicos tienen peor acceso a la AP y menor acceso a las espirometrías en el marco de esta crisis sanitaria.

DIAGNÓSTICO DE LA EPOC, NUEVOS ALGORITMOS Y DESHABITUACIÓN TABÁQUICA

En este sentido, este año los especialistas han puesto el foco en temas de interés como los nuevos algoritmos en la EPOC, la posible utilidad del cigarrillo electrónico en la deshabituación tabáquica, cómo abordar desde la AP los trastornos del sueño en la EPOC, cómo elegir el mejor tratamiento inhalado o el diagnóstico de la enfermedad a través de radiografías y Tomografía Computarizada.

En la jornada también se ha puesto de manifiesto que, en los últimos años, los nuevos algoritmos en la enfermedad han aportado dos aspectos fundamentales. Por un lado, los niveles de riego que permiten calificar al paciente según el riesgo de sufrir agudizaciones, hospitalizaciones o muertes a futuro; por otro lado, los nuevos biomarcadores, en concreto, el recuento de eosinófilos, que facilita a los especialistas la decisión sobre cuál es el mejor tratamiento farmacológico para cada paciente.

Asimismo, según el especialista del Hospital Universitari Vall d'Hebron, la posición de los neumólogos frente al uso del cigarrillo electrónico para hacer frente a la deshabituación tabáquica es unánime. "El cigarrillo electrónico no es útil y no debe utilizarse para dejar el tabaco pues hay personas que comienzan a fumar tras su uso, otras que terminan fumando de manera dual y, además no está claro que presente riesgos inferiores al tabaco tradicional", ha sentenciado.