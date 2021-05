Advierten del alto riesgo de proliferación de mosquitos este verano

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) advierte de que las abundantes lluvias de las últimas semanas, sumadas a las benignas temperaturas de esta primavera, están generando "el cóctel perfecto" para la rápida proliferación de los mosquitos.

"Por ello, es imprescindible que todos, desde las Administraciones Públicas hasta los ciudadanos particulares, extrememos las medidas de vigilancia, prevención y control oportunas que sirvan de contención para la expansión de estos insectos tan molestos y, algunos de ellos, potencialmente peligrosos", ha afirmado la directora general de ANECPLA, Milagros Fernández de Lezeta.

"No podemos permitirnos otro año de incrementos poblacionales, algo que agravaría en mucho la situación, y que dificultaría su control en el futuro", ha añadido, en referencia al incremento de la presencia de mosquitos que se produjo el año pasado a causa de la desatención a las labores de prevención de crecimiento de poblaciones, mantenimiento y limpieza de espacios naturales provocada por el confinamiento.

En este sentido, desde ANECPLA recuerdan que ahora es el momento idóneo para que desde las administraciones se refuercen los trabajos de prevención y de control ya que, insisten, estas óptimas condiciones de humedad y temperatura favorecen que el ciclo de las larvas se complete con mucha más rapidez, siendo precisamente éste el momento en que su control resulta más eficaz.

"El año pasado, con el confinamiento y el Estado de Alarma producto de la pandemia por COVID-19 la población de varias especies de mosquitos se disparó en España", reitera la presidenta de ANECPLA. Así, añade que no se pudieron hacer los tratamientos de control oportunos y, además, las segundas residencias de muchos particulares permanecieron cerradas y sin mantenimiento por parte de sus dueños, que no pudieron acudir a ellas, y entornos naturales que no se gestionaron como se requería.

"A esas poblaciones multiplicadas este año sumamos una primavera cálida y lluviosa, que está favoreciendo su reproducción. Por ello, este año es importante que extrememos las medidas de control que no se pudieron llevar a cabo el año anterior porque, de lo contrario, las consecuencias pueden llegar a ser muy graves", incide.

Los mosquitos, además de ser molestos y causar picaduras, pueden entrañar importantes riesgos para la salud de las personas, por cuanto que son vectores de transmisión de peligrosas enfermedades. Tal es el caso del mosquito tigre, capaz de transmitir hasta 22 tipos de virus diferentes, asociados a enfermedades potencialmente mortales como el virus Zika, el Dengue o el Chikungunya, entre otras; o e culex pipiens o mosquito común, potencial transmisor de la fiebre del Nilo Occidental.

En este sentido, recuerdan que el verano pasado en Andalucía se registraron decenas de casos de fiebre del Nilo Occidental asociados a la picadura del mosquito común, y a causa de lo cual siete personas fallecieron. "Algo que se podría haber evitado con un mejor mantenimiento y control larvario en las zonas de marismas, que se debía haber producido, precisamente, en los meses de confinamiento nacional", lamentan.

Por último, ANECPLA insiste en que la colaboración entre todos los agentes sociales es imprescindible, y hace un llamamiento a activar sistemas de alertas por parte de los organismos públicos, responsables de coordinar los servicios de control de estas plagas, y ofrecer a la población general recursos y recomendaciones para evitar la propagación de estos insectos.