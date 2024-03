Adultos y jóvenes: ¿quién cuida más su salud bucodental?

El 82% de los españoles cree que evitar el tabaco o el vapeo es el hábito saludable más importante para la salud bucodental



MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 75 por ciento de los españoles asegura estar preocupado por sus salud bucodental, cifra que es mayor en los adultos de 35 a 65 años, con un 75,23 por ciento, frente al 68,21 por ciento de los jóvenes de 18 a 34 años, aunque, paradójicamente, los jóvenes son los que cuidan más su boca ya que realizan diariamente más hábitos bucodentales (cepillado, enjuague, cepillo interdental, hilo dental, irrigador) que los mayores de 35, controlan el consumo de café y también duermen con férula de descarga dental.

Así, el 66,9 por ciento de los jóvenes controla el consumo de café frente al 40,88 por ciento de los adultos. Los jóvenes muestran frecuencias significativamente superiores en la utilización diaria del hilo dental y el irrigador, según se desprende del Estudio Sanitas de Salud Bucodental 2024 realizado en 3.015 individuos.

En general, el 82 por ciento de toda la población considera que evitar hábitos como el tabaco o el vapeo es clave para la salud bucodental.

Los jóvenes aseguran que se preocupan más por su salud bucodental que hace cinco años en mayor medida. Sin embargo, son menos los que consideran que están más concienciados que sus padres respecto a la salud bucodental. No obstante, los datos muestran que el 95 por ciento de los españoles se lavan los dientes diariamente, aunque solo el 37 por ciento lo hace más de tres veces al día.

Además, los jóvenes van más al dentista que los adultos ya que estos van, de media, 2,5 veces al año, frente al 1,9 de los adultos. Aunque hay que tener en cuenta que los jóvenes acuden en mayor medida solo cuando detectan algún problema, pero los mayores son más fieles a las revisiones rutinarias

Por otro lado, según el estudio, dos de cada tres jóvenes aseguran que el aspecto de su sonrisa les influye mucho o bastante a la hora de sonreír (67,73%), dato superior al de los encuestados de 35 a 65 años (59,71%). En este sentido, los jóvenes dan especial importancia a la estética, ya que un 51,72 por ciento confirma estar más preocupado por su estética dental que hace cinco años, un dato superior al del grupo de 35 a 65 años (40,98%).

Debido a esta preocupación superior por la estética, los jóvenes están significativamente más dispuestos a realizarse tratamientos de ortodoncia, blanqueamientos dentales, adhesión dental y reducción de las encías; los nacidos antes del 90, están más dispuestos a los implantes dentales.

Concretamente, en el caso de la ortodoncia la diferencia es notable entre jóvenes y adultos, siendo los jóvenes los que utilizan o han utilizado ortodoncia en mucha mayor medida que los mayores: un 57,3 por ciento frente al 30,66 por ciento. Asimismo, entre los que nunca han utilizado ortodoncia, los jóvenes están mucho más dispuestos a utilizarla en caso de necesidad con un 68,61 por ciento frente a un 62,42 por ciento.

El principal motivo para utilizar ortodoncia es la salud, para todos. Pero los jóvenes seleccionan en mayor medida motivos relacionados con la estética (46,30%) y la salud mental o emocional (27,53%). Por el contrario, todos coinciden en que el precio es el mayor motivo para no utilizarla, pero los mayores tienen argumentos más funcionales como 'No me hace falta' o 'Porque no tengo problemas de salud bucodental', mientras a los jóvenes les echa más para atrás 'porque queda mal'.

EL BRUXISMO NO ENTIENDE DE EDADES, LA APNEA DEL SUEÑO SÍ

El bruxismo y sus causas son conocidos por seis de cada diez españoles, independientemente de su edad. El conocimiento de esta afección es muy similar en todos los rangos de edad de la población. Uno de cada cinco españoles asegura haber sido diagnosticado de bruxismo. De nuevo, la edad no es un factor determinante en este aspecto. Además, el 70 por ciento de las personas diagnosticadas de bruxismo aseguran que el estrés es el principal motivo.

Sin embargo, en la apnea del sueño si que se encuentran diferencias de edad, siendo los mayores los que más padecen esta patología con un 70,35 por ciento. Asimismo, los adultos son los que más roncan: un 44,24 por ciento frente al 26,81 por ciento de los jóvenes.

INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LA SALUD BUCODENTAL

Por otro lado, el estudio pone de manifiesto la relación existente entre el uso de las redes sociales y la preocupación por la salud bucodental, mostrando que casi la mitad de los jóvenes asegura que las redes sociales influyen mucho o bastante en su percepción de la salud bucodental. Los mayores se muestran bastante menos influenciables (28,45%).

Aunque los porcentajes son elevados en todos los rangos de edad, los jóvenes son los que en mayor medida seguirían la recomendación de un influencer para elegir clínica o tratamiento dental, aseguran que la influencia de celebridades les motiva a cuidar más su salud bucodental y han recibido información sobre cuidado bucodental en la escuela o universidad.

Entre las acciones realizadas por los jóvenes tras ver una publicación en internet destacan: un 36,94 por ciento ha buscado información para hacerse algún tratamiento y un 31,08 por ciento que ha valorado hacerse ese tratamiento dental.

También es destacable que el 71,41 por ciento afirma que no ha recibido información sobre cuidado bucodental en la escuela o universidad.