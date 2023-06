Actualizan las recomendaciones para la prevención de la transmisión e infección del 'Staphylococcus aureus'

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de cinco organizaciones médicas norteamericanas ha publicado recomendaciones actualizadas para la prevención de la transmisión e infección del 'Staphylococcus aureus' resistente a la meticilina (SARM).

El SARM causa aproximadamente el 10% de las infecciones hospitalarias en Estados Unidos y estas infecciones se asocian a un mayor riesgo de muerte, además, ciertas infecciones causadas por SARM aumentaron hasta un 41% durante la pandemia, después de haber disminuido en los años anteriores.

El documento 'Estrategias para prevenir la transmisión y la infección por 'Staphylococcus aureus' resistente a la meticilina en hospitales de cuidados intensivos', publicado en la revista 'Infection Control & Hospital Epidemiology', ofrece recomendaciones prácticas basadas en pruebas para prevenir la propagación del SARM y reducir el riesgo de infección por esta bacteria. Es la guía más recientemente actualizada de la serie conocida colectivamente como Compendio.

"La enorme presión ejercida sobre la asistencia sanitaria durante la pandemia puede haber contribuido al aumento observado en algunas infecciones hospitalarias. Tenemos datos que demuestran que las infecciones por SARM aumentaron", afirma el doctor David Calfee, autor principal de la guía actualizada y editor de ICHE, la revista de la Society for Healthcare Epidemiology of America.

"Las pruebas en las que se basan estas recomendaciones demuestran que podemos tener éxito en la prevención de la transmisión y la infección--añade--. Podemos volver a las tasas anteriores a 2020 y hacerlo incluso mejor".

Las recomendaciones actualizadas elevan la administración antimicrobiana -un esfuerzo centrado en mejorar cómo se prescriben y utilizan los antibióticos- de una "práctica adicional" a una "práctica esencial", lo que significa que todos los hospitales deberían llevarla a cabo.

Cuando una persona colonizada por SARM recibe tratamiento con antibióticos para otra infección, puede tener un mayor riesgo de desarrollar una infección por SARM y más probabilidades de transmitirlo a otras personas. Evitar el uso innecesario de antibióticos puede disminuir estos y otros riesgos asociados al uso de antibióticos, como la infección por 'C. difficile'.

La guía describe otras prácticas --vigilancia para detectar portadores asintomáticos de SARM y descolonización para erradicar o reducir la carga de SARM entre las personas colonizadas por SARM-- para poblaciones específicas de pacientes.

"Las prácticas básicas de prevención de infecciones, como la higiene de las manos y la limpieza y desinfección del entorno y los equipos sanitarios, siguen siendo fundamentales para prevenir el SARM --advierte Calfee--. Estas prácticas fundamentales ayudan también a prevenir la propagación de otros patógenos".

Los autores mantuvieron las precauciones de contacto, es decir, el uso de bata y guantes cuando se atiende a un paciente con colonización o infección por SARM, como una práctica esencial. Sin embargo, reconocen que, por diversas razones, algunos hospitales han optado por modificar o pueden estar considerando modificar el uso de las precauciones de contacto para todos o algunos pacientes colonizados o infectados por SARM.

Las recomendaciones actualizadas proporcionan orientación para ayudar a dichos hospitales a evaluar el riesgo, tomar decisiones informadas, supervisar los resultados asociados con los cambios en el uso de precauciones de contacto e identificar poblaciones y escenarios en los que se debe considerar el uso continuado de precauciones de contacto.

La infección por SARM está causada por un tipo de estafilococo resistente a muchos de los antibióticos utilizados para tratar las infecciones por estafilococo comunes. Las infecciones por SARM asociadas a la asistencia sanitaria suelen producirse tras procedimientos invasivos, como cirugías, o el uso de dispositivos, como catéteres venosos centrales, y pueden propagarse dentro de los hospitales a través de las manos del personal sanitario o mediante el contacto con superficies y equipos contaminados.

Las orientaciones actualizan las Estrategias para prevenir la transmisión y la infección por 'Staphylococcus aureus' resistente a la meticilina en hospitales de agudos de 2014. El Compendio, publicado por primera vez en 2008, está patrocinado por la Sociedad de Epidemiología Sanitaria (SHEA).

Es el resultado de un esfuerzo de colaboración dirigido por la SHEA, con la Infectious Diseases Society of America, la Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, la American Hospital Association y The Joint Commission, con importantes contribuciones de representantes de varias organizaciones y sociedades con experiencia en el contenido. El Compendio es un esfuerzo plurianual de redacción de directrices en el que han colaborado más de 100 expertos de todo el mundo.