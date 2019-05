El acoso laboral no sólo lleva a problemas de salud, también a comportamientos negativos con uno mismo

Publicado 17/05/2019 7:46:46 CET

EUROPA PRESS

Una nueva investigación revela con qué frecuencia el objetivo de la intimidación en el lugar de trabajo no solo conduce a problemas relacionados con la salud, sino que también puede hacer que las víctimas se comporten mal consigo mismas. El estudio, dirigido por la Universidad de East Anglia (UEA), en Reino Unido, en colaboración con la Universidad Internacional Telemática de Uninettuno, en Italia, encontró que en algunos casos esto se caracteriza por una falta de resolución de problemas y estrategias de alta evitación.

Por ejemplo, acciones como beber alcohol cuando se tiene un problema, experimentar emociones negativas muy frecuentes, como la ira, el miedo y la tristeza, y el alto "desenganche moral" del trabajo, que se refiere a la forma en que los individuos racionalizan sus acciones y se privan de la responsabilidad por las consecuencias. La intimidación es uno de los principales estreses laborales para los empleados y los efectos pueden comprometer su desarrollo y salud, así como interferir en el logro de objetivos personales y profesionales.

Por lo general, se distingue como intimidación relacionada con el trabajo y personal. El primero se refiere a la intimidación que afecta a la carga de trabajo, por ejemplo, la eliminación de responsabilidades, y los procesos de trabajo, como los ataques a la condición profesional de alguien. El último se refiere tanto al comportamiento indirecto (por ejemplo, la exclusión y el aislamiento) como al comportamiento negativo directo, como el abuso físico.

Aunque las investigaciones anteriores han mostrado un vínculo entre ser el objetivo del acoso escolar y los problemas de comportamiento, por primera vez este estudio identificó diferentes configuraciones de las víctimas considerando no solo la exposición y los tipos de acoso escolar, sino también los problemas de salud y el mal comportamiento, según los autores.

El estudio también examinó cómo estos grupos difieren en términos de las emociones negativas experimentadas en relación con el trabajo, las estrategias de afrontamiento y la separación moral. Publicado en la revista 'Personality and Individual Differences', el estudio fue dirigido por la doctora Roberta Fida, profesora principal de Psicología del Trabajo en la Escuela de Negocios Norwich de la UEA.

ALEJAMIENTO DE LAS NORMAS SOCIALES

Esta investigadora apunta: "En general, nuestros resultados muestran la necesidad de considerar no solo la exposición y los tipos de intimidación, sino también sus consecuencias asociadas. En particular, los hallazgos resaltan que la victimización está asociada no solo con problemas de salud sino también con una mayor probabilidad de no comportarse en línea con las normas sociales y organizativas esperadas".

"Cuanto mayor es la intensidad de la intimidación y cuanto más se expone a los diferentes tipos de intimidación, mayor es la probabilidad de participar en comportamientos contraproducentes en el lugar de trabajo. Además, los resultados muestran que los síntomas relacionados con la salud no siempre están vinculados con experiencias de intimidación. De hecho, mientras que aquellos que experimentan una intimidación limitada relacionada con el trabajo no informaron de problemas de salud, sí lo hicieron aquellos que no fueron acosados pero se comportaron mal".

Los autores dicen que la importancia de las emociones debe considerarse en las políticas de intervención y gestión de recursos humanos. "A pesar de la evidencia que reconoce la relevancia de las emociones cuando se trata de la agresión en el lugar de trabajo, esto rara vez se incorpora a las directrices --señala Fida--. Además, es esencial promover también estrategias de regulación de la conducta para reducir la desconexión moral, así como el comportamiento compensatorio negativo, como beber más alcohol y correr más riesgos".

Los investigadores preguntaron a 1.019 empleados italianos acerca de sus experiencias de acoso escolar, comportamiento contraproducente y síntomas de salud. También se les encuestó sobre sus estrategias de afrontamiento, las emociones negativas experimentadas en el trabajo y la separación moral. Se identificaron cinco grupos, uno de los cuales incluye a las víctimas que son objeto de acoso escolar relacionado con el trabajo y frecuentemente expuestas al acoso escolar personal, que experimentan problemas de salud y mala conducta (4,4 por ciento de la muestra).

Otro grupo experimenta 'bullying' relacionado con el trabajo, pero con menos frecuencia el acoso personal, y muestra problemas de salud más bajos y mal comportamiento (9,6 por ciento). Aunque generalmente utilizan estrategias de resolución de problemas, tienden a sentirse abrumados por las emociones negativas que experimentan y no pueden controlarlas; además de que tienen una tendencia a desengancharse moralmente.

Un tercer grupo tiene una exposición limitada a la intimidación relacionada con el trabajo y ninguna exposición a la intimidación relacionada con lo personal (22,3 por ciento). Aunque no experimentan problemas relacionados con la salud, a veces se involucran en un comportamiento laboral contraproducente.

Un cuarto grupo incluye a aquellos que no son acosados, pero que tienen síntomas relacionados con la salud y algún mal comportamiento (23,9 por ciento). El último grupo identificado no está expuesto a ninguna intimidación, no tiene síntomas de salud o problemas de comportamiento (39,9 por ciento).

El examen de los grupos en relación con las dimensiones individuales destacó el papel fundamental de las emociones negativas y la regulación emocional, independientemente de la exposición a la intimidación en el lugar de trabajo. En los casos más severos, la desvinculación moral y el comportamiento compensatorio juegan un papel igualmente importante, sugiriendo el debilitamiento de la capacidad de los individuos para regular su comportamiento.