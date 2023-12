Los abogados pasan por cuatro etapas emocionales durante su carrera: del entusiasmo a la desilusión

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los abogados atraviesan cuatro etapas emocionales distintas durante su trabajo para llegar a lo más alto en su carrera profesional y asegurarse un puesto de socio en un despacho, según desvela una nueva investigación de la Escuela de Gestión de la Universidad de Bath (Reino Unido) y que ha sido publicada en 'Human Resource Management Journal'.

El estudio, realizado entre profesionales del Derecho del Reino Unido, muestra que pasan de la emoción y la ilusión al comienzo de su carrera; al miedo y la ansiedad por el ascenso; al orgullo y la alegría por haber conseguido un puesto directivo, y, por último, a la desilusión y la decepción por la falta de cambios.

Según el equipo de investigación, la experiencia de los abogados ofrece un entorno emocionalmente rico y estructurado para el estudio. La investigación señala que, en los bufetes de abogados, la progresión profesional es el principio organizador básico que estructura la vida laboral de los profesionales del derecho. Además, las emociones son frecuentes, compartidas y complejas: los socios tienen fuertes vínculos entre sí y con sus protegidos más jóvenes y se concede gran importancia a la asociación como cima del éxito profesional.

"Existe mucha bibliografía sobre estrategias individuales de gestión de la carrera profesional y prácticas de promoción organizativa, pero a nosotros nos interesaban las experiencias sentidas y explorar los aspectos emocionales del empleo. Las carreras profesionales están impregnadas de emociones: algunos de los abogados que entrevistamos utilizaron frases como amor al hablar de la asociación y sintieron un gran orgullo al ser ascendidos", ha indicado Stefanie Gustafsson, de la Facultad de Gestión de la Universidad.

"Nuestra investigación se centró en los abogados, pero creemos que las enseñanzas podrían aplicarse igualmente a cualquier profesión de alto nivel. Estos empleados atraviesan una montaña rusa de emociones desafiantes, positivas y negativas, que los responsables de RRHH y de línea deben tener en cuenta y comprender, sobre todo para desarrollar habilidades de afrontamiento y proporcionar apoyo en culturas en las que se celebra el éxito pero a menudo se estigmatiza el fracaso", ha afirmado la investigadora.

El trabajo de investigación 'Emotions careers: The interplay between careers and emotions in professional organisation', del que es coautor Dan Kärreman, de la Copenhagen Business School, recomienda a los profesionales de RRHH y a los jefes de línea que sean más conscientes de la dinámica emocional asociada a las carreras profesionales y den más importancia al bienestar de los empleados.

"Las conversaciones sobre la carrera profesional, como las evaluaciones o las revisiones, deberían crear un espacio para hablar no sólo de los aspectos prácticos del rendimiento, sino también de las emociones y de encontrar formas significativas de avanzar, sobre todo cuando los empleados sufren reveses en su carrera profesional cuando están emocionalmente comprometidos", ha manifestado Gustafsson.

"Un hecho alentador es que cada vez más personas hablan abiertamente de sus reveses profesionales en las redes sociales, y puede ser útil crear una cultura y un espacio seguro donde esto sea común y aceptado", ha añadido el coautor.

La investigación también puso de manifiesto que el valor incuestionable y la inversión emocional compartida que se atribuyen a la consecución de un puesto de socio en un bufete de abogados -un principio arraigado en el sistema desde el principio- implican que un empleado que quiera tomar un camino alternativo no estará tan bien considerado como los que se esfuerzan por llegar a la cima.

"Los directivos deberían cuestionar las percepciones negativas sobre las trayectorias profesionales alternativas y emprender un cambio cultural positivo para crear una mentalidad más diversa y tolerante sobre las carreras profesionales fuera de las vías del tren definidas. Hay que dar opciones a la gente y no sentirse desvalorizada por elegirlas", concluye Gustafsson.