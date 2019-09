El 97% de los futbolistas de la liga española desconocen las sustancias de dopaje

Actualizado 06/09/2019 17:24:02 CET

Futbolistas - PIXABAY - Archivo

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 97 por ciento de los futbolistas de la liga española no saben cuáles son las sustancias prohibidas en el deporte por parte de la Agencia Mundial Antidopaje y, además, el 95 por ciento ni siquiera sabe qué es este organismo, según un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada y que ha sido publicado en la revista 'Journal of Science and Medicine in Sport'.

Para llevar a cabo el trabajo, los científicos analizaron y compararon las actitudes, creencias y conocimientos de 1.324 jugadores de fútbol de 88 equipos diferentes futbolistas con respectos a las sustancias relacionadas con el dopaje en el deporte.

"Si nos fijamos en la literatura científica especializada, aunque hay estudios relacionados con otros deportes, esta es una investigación sin precedentes a nivel nacional e internacional, debido a la dificultad de acceder a este tipo de muestra y, por supuesto, al tabú naturaleza del binario de dopaje de fútbol", han explicado los expertos.

En este sentido, alrededor del 5 por ciento de los futbolistas que participaron en el estudio reconocieron haber usado sustancias prohibidas en algún momento durante su carrera deportiva, mientras que el 23,7 por ciento de los participantes sabían que sus compañeros estaban recurriendo a este tipo de sustancia.

"Existe una falta significativa de conocimiento sobre el dopaje entre los jugadores que evaluamos. El dopaje es un fenómeno complejo que involucra factores médicos, éticos, farmacológicos y educativos, entre otros, por lo que debe abordarse mediante una estrategia multidisciplinaria", han zanjado.