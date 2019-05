Hasta el 95% del dolor se puede tratar y quitar

Publicado 16/05/2019 13:58:09 CET

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Hasta el 95 por ciento del dolor se puede tratar y quitar, y el paciente podrá "tener una calidad de vida en buenas condiciones", según ha destacado el doctor Pedro Ibor, médico de ATención Primaria (AP) y Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo de Dolor de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN).

Así lo ha explicado Ibor durante la presentación del Comité para una Vida Sin Dolor, del que es presidente, impulsado desde la compañía farmacéutica española Kern Pharma con expertos de distintos ámbitos (Atención Primaria, Farmacia, Pacientes, etc.) para reflexionar, informar, concienciar y proporcionar herramientas útiles para tratar el dolor.

"Este comité multidisciplinar puede aportar una visión global del problema, y podemos ser una buena fuente de información sobre el dolor para medios, pacientes, cuidadores, médicos y farmacéuticos. Comparo el dolor con el enamoramiento: es individual, cada persona tiene el suyo y no se puede comparar. En Atención Primaria, en concreto, necesitamos más tiempo para medir el dolor del paciente y mejorar los protocolos de derivación", ha comentado Ibor.

El dolor crónico es una enfermedad y su tratamiento un derecho, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En España, una de cada cuatro personas lo sufre, afectando a su calidad de vida a nivel físico, psicológico y social. Además, el 50 por ciento de las consultas que se realizan en AP están relacionadas con el dolor, según datos de SEMERGEN. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud de 107, el 45 por ciento de los españoles sufre algún tipo de dolor, agudo o crónico.

Para visibilizar estos datos, también participa en el comité la actriz y modelo Esther Arroyo, afectada por dolor crónico a raíz de un accidente de tráfico. "Te sientes un poco solo cuando tienes dolor. Recomiendo no tirar la toalla, porque no es normal sufrir dolor. Los pacientes somos los que tenemos que insistir y no conformarnos. Tener calidad de vida no es comprarse un bolso, sino no tener dolor", ha comentado.

A continuación, ha apostado por "mejorar" la comunicación entre los distintos niveles asistenciales encargados del dolor para optimizar la atención. "Para mí, lo que falta es ese enlace, una persona que te indique el camino para ir solucionando problemas paso a paso después de una cirugía. También es fundamental la actitud positiva. Es lo que te hace no rendirte y no focalizarte tanto en ese dolor", ha narrado.

SE PIERDEN HASTA 17 DÍAS DE TRABAJO AL AÑO POR TRABAJADOR

Ibor ha añadido que hasta el 80 por ciento de los pacientes con dolor se tratan en este nivel asistencial, y ha recordado que este problema también conlleva depresión, trastornos del sueño o peor calidad de vida, entre otras circunstancias. Por ejemplo, ha asegurado que, por el dolor, se pierden una media de 17 días de trabajo al año por trabajador.

Para ayudar a combatir esta lacra, la jefa de la Unidad del Dolor del Hospital La Fe de Valencia y vocal de la Sociedad Española del Dolor (SED), María Ángeles Canós, ha aobgado por impulsar este tipo de unidades para "cambiar el curso de la enfermedad". "En España, todavía faltan muchas unidades. Tenemos solo 183 y necesitamos una en cada hospital, así como que sean multidisciplinares", ha detallado la experta, algo en lo que ha coincidido con la presidenta de la asociación de pacientes Sine Dolore, Gemma Fernández.

El comité, que ha lanzado un manifiesto en el que recuerdan las implicaciones de sufrir dolor, también cuenta con una web dirigida a pacientes y profesionales sanitarios, que irá incorporando paulatinamente información sobre el dolor avalada por expertos, así como nuevos contenidos y herramientas con el objetivo de convertirse en una "página de referencia sobre esta patología".