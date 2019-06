El 90% de los tumores malignos en tiroides no forman metástasis

Publicado 07/06/2019 17:11:26 CET

El 90 por ciento de los nódulos malignos en cáncer de tiroides no se diseminan, y si lo hacen no van más allá de los ganglios del cuello, por lo que no suelen generar metástasis, según ha explicado el cirujano de Quirúrgica Cirujanos Asociados, Álex Flor.

Este tipo de cáncer es uno de los que tienen mejor pronóstico, además de uno de los más desconocidos, y la cirugía suele dar muy buenos resultados. "Estadísticamente son muy pocos los casos de cáncer de tiroides que dan metástasis, de manera que el paciente no solo tiene una recuperación rápida, es prácticamente seguro que llegará a la vejez y no morirá debido a su cáncer", señala el doctor.

El experto detalla que la cirugía tiene una "recuperación rápida" y el paciente puede volver "enseguida a su vida normal, sin necesidad de modificar sus hábitos". "Es probable que, pasado un tiempo, haya que extirpar los ganglios del cuello. En estos casos, se debe administrar una pastilla de yodo radioactivo al acabar el tratamiento", puntualiza el doctor Flor.

El experto insiste en que los nódulos en las tiroides no suelen dar síntomas, y que en muchas ocasiones se detectan casualmente a través de un familiar que los observa. Es lo que se conoce como bocio multinodular. "La glándula tiroides es el equivalente al termostato del cuerpo, que activa los demás sistemas del organismo, y cuando empieza a funcionar mal puede hacerlo por exceso o por defecto, dando lugar a lo que conocemos como hipertiroidismo e hipotiroidismo", argumenta.