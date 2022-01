El 90% de los niños sufre un episodio de otitis media aguda antes de los cinco años

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La otitis media aguda es el principal motivo por el que los niños acuden al médico durante los meses más fríos, pues, según advierten desde Med-el, basándose en datos de la Asociación Española de Pediatría, más del 90 por ciento de los niños tiene un episodio de otitis media aguda antes de los cinco años.

Concretamente, el rango de edad pico para contraer infecciones de oído se sitúa entre los 6 y 18 primeros meses de vida, siendo a su vez este uno de los periodos más críticos en el desarrollo del lenguaje.

Si un niño no puede oír correctamente durante este tiempo podrá tener problemas para aprender a escuchar, hablar e incluso leer. No obstante, si se trata de forma adecuada, no ocasiona problemas de audición permanentes.

Tal y como señalan desde Med-el, los niños son más propensos a desarrollar este tipo de infecciones debido a la forma de sus oídos y caras, diferente de la de los adultos. En el caso de los adultos, la trompa de Eustaquio se inclina hacia abajo alejándose del oído, lo que facilita el drenaje del líquido del oído medio. En cambio, la trompa de Eustaquio de los pequeños es horizontal, por lo que el líquido no se drena tan fácilmente.

Este líquido, con nutrientes, es el caldo de cultivo perfecto para las bacterias y, por eso, los niños tienen muchas más probabilidades de sufrir infecciones de oído que los adultos.

¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR?

Para prevenir la otitis media aguda, lo más adecuado es intentar evitar los resfriados y seguir los consejos de los expertos, como, por ejemplo, tratar enfermedades y alteraciones preexistentes, así como resfriados, para evitar la acumulación de secreciones nasales en nariz y garganta.

Otra recomendación es salir a la calle bien abrigado, con bufanda y orejeras, para evitar los cambios bruscos de temperatura. Igualmente, es importante cuidar la higiene de los oídos. En este sentido, el uso de difusores de agua marina es lo más recomendable frente al uso de bastoncillos u otros objetos.

Además, los expertos también inciden en la importancia de vigilar la calidad del aire. Muchas infecciones están provocadas por los virus que se encuentran en el aire y, por tanto, también en las propias casas. Por eso, ventilar las habitaciones donde más tiempo suele pasar la familia puede ser de gran utilidad.

ES POSIBLE OÍR CON UNA INFECCIÓN DE OÍDO

En palabras del director general de Med-el España y Portugal, Julio Rodrigo Dacosta, "los niños que contraen infecciones en el oído medio con regularidad deben acudir a un especialista otorrino para su valoración".

A su juicio, "cuando una otitis tiene un nivel avanzado y causa pérdida auditiva en el paciente, es importante que el especialista valore la posibilidad de utilizar un dispositivo auditivo con el fin de que el desarrollo del lenguaje del niño no se vea afectado".