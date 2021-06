El 70% de pacientes de riesgo cardiovascular no alcanzan niveles recomendados de colesterol

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hasta siete de cada diez pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular no consiguen alcanzar los niveles recomendados de colesterol, a pesar del tratamiento, según los estudios 'EUROASPIRE V1' y 'Da Vinci', que han resaltado expertos durante el XXXIII Congreso Virtual de la Sociedad Española de Arterioesclerosis (SEA), así como la 26º Reunión de la Sociedad Española de Hipertensión - Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LEHLA).

En ambos congresos se ha puesto de manifiesto la falta de control de los niveles de c- LDL en los pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular, los cuales no consiguen llegar a los objetivos establecidos por las guías. Este hecho pone de manifiesto una necesidad médica no cubierta para este tipo de pacientes que van a requerir opciones de tratamiento adicionales, como ácido bempedoico, capaz de reducir las cifras de manera significativa.

En Europa la enfermedad cardiovascular es responsable de más de 4 millones de muertes al año, siendo la causa más común de muerte a escala mundial. Las dos formas más frecuentes de ECV son la enfermedad coronaria e ictus isquémico, las cuales causan el 45 por ciento de todas las muertes anuales en toda Europa.

Las guías europeas ESC/EAS recomiendan reducir intensamente el c-LDL para disminuir el riesgo cardiovascular, en particular en estos pacientes no controlados. En este sentido, actualmente recomiendan objetivos de reducción y de niveles de c-LDL más exigentes que los anteriores ya que se ha demostrado una mejora en el pronóstico de la enfermedad, requiriendo individualizar a cada paciente en función de su riesgo cardiovascular asociado y no solo de la cifra de c-LDL.

Asimismo, estas guías recomiendan la terapia farmacológica para reducir el c-LDL con estatinas a la dosis máxima tolerada en combinación con otras terapias hipolipemiantes, prescribiendo inicialmente una estatina de alta intensidad y reduciendo posteriormente a la dosis más alta tolerada. A pesar del tratamiento hipolipemiante, los pacientes de alto y muy alto riesgo no alcanzan los objetivos recomendados.

"Probablemente las causas de que no se alcancen los objetivos de c-LDL sugeridos sean, por un lado, una evidente falta de adherencia por parte de los pacientes, los cuales en muchas ocasiones son víctimas de la banalización de la hipercolesterolemia y del temor de los efectos adversos por la medicación, y por otro lado a la inercia terapéutica por parte de muchos facultativos, que cada vez entienden mejor que hay que reducir el colesterol, pero desconocen los objetivos terapéuticos a conseguir. Por último, la falta de opciones terapéuticas necesarias para descender el colesterol hasta objetivos cada vez más exigentes", apunta el doctor José María Mostaza, presidente electo de SEA y doctor del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de La Paz - Carlos III (Madrid).

Nuevas terapias como ácido bempedoico, dirigidas a diferentes dianas en la vía de síntesis del colesterol, reducen significativamente los niveles de c-LDL con una buena tolerancia. El novedoso mecanismo de acción del ácido bempedoico es complementario, aunque distinto de las estatinas y otras terapias hipolipemiantes. Además, debido a su singular mecanismo de acción, el ácido bempedoico no se activa en el músculo esquelético, lo que disminuye el potencial de efectos adversos relacionados con el músculo.

"El ácido bempedoico puede ser una de las soluciones para que los pacientes de alto riesgo cardiovascular alcancen objetivos terapéuticos. Se ha demostrado que reduce entre un 17 y un 28 por ciento el c-LDL y es, por tanto, una buena opción terapéutica en pacientes que a pesar de recibir tratamiento óptimo con estatinas y/o ezetimiba, no alcancen objetivos", indica el doctor Mostaza.