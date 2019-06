El 67% de los españoles detesta el ruido de las obras

Publicado 03/06/2019 11:39:35 CET

Un 67 por ciento de los españoles odia los ruidos procedentes de las obras de la calle, según el 'I Estudio de cuidado auditivo' realizado por GAES, cuyo objetivo es destacar que en España la contaminación acústica es todavía "una asignatura pendiente".

Según ha concluido el estudio, más de 31 millones de personas en España sufre alteraciones en su sistema nervioso al escuchar el ruido de obras de la calle. Asimismo, un 49,5 por ciento de las personas encuestadas ha manifestado que le molestan los ruidos de las obras que proceden de las reformas del vecino. Del mismo modo, un 39 por ciento de los encuestados ha expresado que le incomoda el ruido del tráfico.

El ruido en España también afecta a otros ámbitos, como a la hora de elegir espacios o actividades de ocio, de hecho, según ha afirmado el estudio, un 68,7 por ciento de la población ha reconocido que descarta ir a un restaurante o establecimiento si tiene música excesivamente alta y el 72,3 por ciento considera que hay poca presión en el cumplimiento de la normativa por parte de bares y restaurantes de las leyes existentes en torno al ruido en la calle.

Con respecto al propio cuidado de las personas, desde la compañía han señalado que los españoles no realizan una prevención adecuada de la pérdida auditiva: 1 de cada 4 encuestados no ha acudido nunca a una revisión de oídos y solo un 9,5 por ciento se realiza revisiones periódicamente.

En el informe también se expone que la higiene que se lleva a cabo en España no es la idónea, casi la mitad de los encuestados (46,8%) emplea bastoncillos para los oídos como método de limpieza habitual y un 41,6 por ciento emplea otras herramientas como papel o agua, o visitan al médico para su limpieza. Solo un 11,6 por ciento es consciente de que no es conveniente introducir ningún utensilio en nuestros conductos auditivos. Y es que, según han explicado, además de que la composición plástica de los bastoncillos no es medioambientalmente sostenible, la Universidad de Harvard (EEUU) ha expuesto que el oído no necesita limpieza y que emplear esta técnica puede resultar perjudicial.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 8 por ciento de los españoles podría tener problemas de audición, lo que representa más de 3 millones de personas y, además, esta cifra puede ir en aumento si no se toman medidas al respecto. Del mismo modo, según el estudio realizado por GAES, solo 1 de cada 10 personas en España se revisa periódicamente el oído.

CON EL BUEN TIEMPO: MAYOR RIESGO DE EXPOSICIÓN A RUIDO EXCESIVO

Mientras que hace unos años la pérdida auditiva se relacionaba con una sobreexposición al ruido en el ambiente laboral, ahora durante los momentos de ocio es cuando existe un mayor riesgo de estar expuestos a un ruido excesivo. Además, con la llegada del buen tiempo la exposición a sonidos fuertes puede incrementarse. Las terrazas de los bares, las discotecas o las fiestas en un domicilio, así como el ruido de las obras y el tráfico, son algunas de las principales fuentes de ruidos más molestas en la época estival, según la OMS.

Los cambios en el estilo de vida también han provocado que la falta de audición aparezca cada vez a edades más tempranas. Se calcula que casi un 50 por ciento de los jóvenes escuchan dispositivos electrónicos con auriculares a niveles superiores a lo recomendado, además de estar expuestos potencialmente al ruido de locales y eventos deportivos.

Estos hábitos están provocando trastornos auditivos y la aparición precoz de la presbiacusia, la pérdida auditiva por la edad. "Estar expuesto a altos niveles de ruido durante la adolescencia puede provocar pérdida auditiva y considerables dificultades de comunicación en etapas posteriores de la vida", según el director de Audiología de GAES, Francesc Carreño.

Ante esta situación, con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de la prevención para detectar y prevenir cualquier problema de audición, GAES ha puesto en marcha la tercera edición de la campaña 'Oír bien, te sienta bien', una campaña que recorrerá 6 ciudades españolas.

"La pérdida de audición puede conllevar cierto aislamiento social y baja autoestima; es primordial hacer prevención y detectar rápidamente el problema con tal de frenar el proceso para mejorar la calidad de vida de los que lo padecen", ha concluido Carreño.