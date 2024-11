Un 66,7% de los pacientes europeos de cáncer de pulmón afirman tener dificultades económicas por la enfermedad

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un 66,7 por ciento de los pacientes europeos de cáncer de pulmón han asegurado que tienen dificultades económicas como consecuencia de los gastos derivados de la enfermedad, que además conlleva un "impacto negativo muy directo en la salud mental", según un informe elaborado por Lung Cancer Europe (LuCE).

"Vimos como, principalmente, esto tenía un impacto negativo muy directo en la salud mental y en problemas de ansiedad, de depresión, de angustia, derivados de la falta de ingresos en pacientes. Estaba impactando en cuadros de ansiedad, depresión, también en cómo se establecían las actividades sociales y las relaciones sociales, y también incluso en el bienestar físico", ha afirmado Alfonso Aguarón Turrientes, de Coordinación de Políticas Públicas de LuCE, durante el 9º Foro sobre Cáncer de Pulmón, organizado por la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP) y la Fundación MÁS QUE IDEAS.

En el estudio se muestra que un 73,5 por ciento de los pacientes han tenido gastos médicos, y que un 87,2 por ciento los ha tenido que realizar por cuestiones no médicas, tales como viajes, facturas de suministros domésticos o artículos personales sanitarios.

Por estas razones, un 62,9 por ciento de los encuestados han experimentado una reducción de los ingresos del hogar desde el momento del diagnóstico, que en la mitad de los casos es superior a un tercio de los mismos, y que ha llevado al 45,7 por ciento ha declarar que tiene dificultades para pagar los gastos asociados al cáncer de pulmón. Además, un 36,8 por ciento ha reconocido tener dificultades para vivir con sus ingresos del hogar.

Estos problemas financieros han hecho que un 88,4 por ciento de los que las experimentan hayan visto "negativamente afectadas" sus vidas, destacando el impacto en la salud mental (67,5 por ciento), en las actividades sociales (59 por ciento) o el autocuidado (26,5 por ciento).

A pesar de ello, un 39,2 por ciento de participantes ha asegurado que no existen ayudas financieras o subvenciones en sus países para personas con cáncer, pues muchos de ellos no han logrado recibir el apoyo que buscaban en el sistema sanitario o los servicios sociales.

La principal fuente de apoyo para los encuestados son sus seres queridos (30,4 por ciento), el sistema de salud público (21,6 por ciento) y los servicios sociales (20,6 por ciento).

EL DIAGNÓSTICO ES COMO UN "TSUNAMI"

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP) y paciente de cáncer de pulmón, María Ángeles Marín Rodríguez, ha afirmado durante el acto que su diagnóstico le "influyó en todo".

"El diagnóstico de cáncer de pulmón es un tsunami que se lleva por delante todo. Economía, familia, salud, evidentemente, el mundo laboral, todo", ha explicado Rodríguez, quien ha resaltado que tuvo que dejar de trabajar por recomendación de su neumóloga y su oncóloga.

La vicepresidenta de AECaP ha recalcado que existen muchos gastos relacionados con la enfermedad y que no son de tipo médico, como los desplazamientos al hospital, e incluso comer fuera de la casa dependiendo de la hora de la cita.

Del mismo modo, ha hablado sobre otro tipo de gastos relacionados con los efectos secundarios por los tratamientos de la enfermedad, para los que existen otros tratamientos que "muchos de ellos" no están incluidos en el Sistema Nacional de Salud.

"Si tú necesitas una crema con corticoides porque tienes un problema dermatológico muy grave, sí está incluido. Pero si lo que necesitas es algún tipo de crema de hidratación o algún tipo de producto para la boca porque te salen llagas, eso no está incluido", ha añadido.

A pesar de que estos productos no son caros, el problema llega cuando estos gastos se realizan durante un largo periodo de tiempo, y es que Rodríguez ha resaltado que "al final echas cuentas y te estás gastando 100 o 200 euros al mes y encima estás ganando menos dinero".

Esta situación hace que "no todo el mundo pueda asumir ni el primer mes", y que muchos pacientes no pueden aplicar tratamientos para los efectos secundarios "porque no se los pueden permitir".

NECESIDAD DE APOYO PSICOLÓGICO

Por otro lado, Rodríguez ha destacado la necesidad de un psicólogo que acompañe al paciente a lo largo de todo el proceso, así como otro tipo de especialistas, de forma que se proporcione un apoyo multidisciplinar.

"Hay gente que lo llevamos más o menos bien porque tenemos capacidad de adaptación, pero hay gente que no (...) y tendrían que tener un psicólogo, igual que tienes el oncólogo, a su lado sentadito un psicólogo, pero no es así", ha aseverado.

Asimismo, ha enfatizado que también son necesarios fisiooncólogos para pacientes con metástasis en los huesos, como es su caso, pues "no te puede tocar cualquier fisioterapeuta tu espalda" en este tipo de casos.

"La fisioterapia, es que es imprescindible. Es imprescindible porque muchas veces tenemos dolores y problemas asociados a la enfermedad que no son propiamente la enfermedad, pero que te limitan igual", ha agregado.

Respecto a la nutrición, ha hablado sobre los "millones de bulos que hay" al respecto, y que la necesidad de una alimentación específica para los pacientes con cáncer de pulmón hace que se precise del acompañamiento de un nutricionista.