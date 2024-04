El 63 por ciento de los profesionales sanitarios no cree que la obesidad sea una enfermedad crónica

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 63 por ciento de los profesionales sanitarios no percibe la obesidad como una enfermedad crónica, según desvela la encuesta 'Models of Care Survey', que ha sido realizada a nivel mundial por la red Obesity Policy Engagement Network (OPEN).

Además, el sondeo, que se ha realizado a profesionales sanitarios y responsables de la toma de decisiones en materia de atención sanitaria, también señala que la formación de los profesionales es una asignatura pendiente, ya que sólo un 46 por ciento asegura haber recibido 20 horas o más de formación en obesidad.

"Se necesita más formación por parte de los profesionales en obesidad. Conocer la obesidad desde el punto de vista científico va a cambiar su percepción del tema. Además, deben entender que el paciente con obesidad es una persona con una enfermedad crónica que le va a conducir a otras patologías como el cáncer y otras muchas alteraciones", ha señalado durante la presentación de la encuesta la responsable de la Unidad de Obesidad, Metabólico y Endocrino del Hospital Ruber Internacional, Susana Monereo.

En lo que respecta a las normas asistenciales, el 64 por ciento de los profesionales sanitarios y el 69 por ciento de los responsables de la toma de decisiones en materia de atención sanitaria, se mostraron de acuerdo en que la atención de la obesidad no está bien organizada.

FALTA DE TIEMPO Y RECURSOS HUMANOS

El 70 por ciento de los dos grupos encuestados asegura que la falta de tiempo y de recursos humanos son los principales obstáculos para dar una atención adecuada a las personas con obesidad.

Además, consideran que no se dispone de suficientes especialistas para atender a los pacientes. "Los médicos se quejan de la falta de tiempo. El paciente cuesta tiempo evaluarlo y entenderlo. Además, hay que sumar la falta de profesionales", ha explicado Monereo.

En este punto, más de la mitad de los encuestados en sendos grupos señalan que existen servicios relacionados con la obesidad que no están a disposición de todas las personas con obesidad.

Mientras que, al ser preguntados por las prioridades del sistema sanitario, sendos grupos señalaron que la obesidad no es prioritaria en los planes sanitarios y que a la hora de asignar fondos claramente se prioriza la prevención frente al tratamiento.

"LA OBESIDAD NO ES CULPA DEL PACIENTE"

Monereo ha recalcado la necesidad de considerar la obesidad "como una enfermedad" y "no como un estilo de vida aberrante". "No es la culpa del paciente, no es algo circunstancial. Es una enfermedad que empieza y se cronifica y hay que tratarla toda la vida. Por lo tanto, la concienciación es un paso muy importante", ha añadido.

En este sentido, ha coincidido el profesor emérito de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, Felipe Casanueva, quien ha explicado que la obesidad "nunca es culpa del paciente", al igual que "ninguna otra enfermedad es culpa de quien la padece".

"Se puede pensar que el problema de la obesidad es que hay que comer menos y caminar más. Bueno, esto es mentira. Quiero decir que realmente, en estos momentos, a pesar de las investigaciones sobre el tema, no sabemos a qué se debe la epidemia de obesidad. Hay factores genéticos, ambientales, sociales, pero la causa real todavía no la conocemos", ha manifestado el especialista.

Por ello, Casanueva ha afirmado que "no se puede pedir que sean los pacientes los que salgan por sí mismos de esta situación", ya que "la enfermedad debe ser tratada en colaboración con los pacientes, pero sobre todo es un sistema sanitario".

PLANES PARA PREVENIR LA OBESIDAD

Tanto Casanueva como Monereo han destacado que ninguno de los planes que se han aprobado en los últimos 30 años para prevenir la obesidad han conseguido cambiar la prevalencia de la patología, ya que "se necesita un plan integral, transversal, de toda la sociedad para detener el avance de la enfermedad y tratar a los pacientes que ya la padecen".

"Va llegando el momento en el que las autoridades sanitarias hagan una reflexión de por qué han fracasado las medidas previas que se han tomado. Una forma muy buena de llegar a esta reflexión sería que el Ministerio de Sanidad se reuniera con las sociedades científicas, que llevan muchos años trabajando en la prevención y el tratamiento de la obesidad, e intercambiaran opiniones. Mientras no sea un problema de país, no tenemos ninguna forma de atajar la epidemia de obesidad", ha advertido Casanueva.

Además, el experto ha asegurado que este tipo de planes "no afecta solo al Ministerio de Sanidad", sino que en ellos "se deben incluir otras administraciones". "En Londres o en Nueva York se está creando un nuevo urbanismo de forma que los habitantes de estas ciudades puedan tener una vida más sana y hacer más ejercicio. Esto todavía en España no ha permeado", ha resaltado.

En cuanto al anuncio de la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre la intención de buscar el apoyo del Ministerio de Infancia y Juventud y del Ministerio de Derechos Sociales para el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil y Juvenil, Monereo ha dado la bienvenida a la iniciativa.

"Ojalá se ponga en marcha y funcione, pero no se puede aislar la prevención de la obesidad infantil de la prevención de la obesidad de toda la población. Normalmente, donde hay un niño con obesidad suele haber una familia con obesidad. El plan debería abarcar a todos", ha finalizado la responsable de la Unidad de Obesidad, Metabólico y Endocrino del Hospital Ruber Internacional.