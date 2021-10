MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 60 por ciento de las personas que sufren una fractura se convierten en personas dependientes que no pueden realizar su vida normal y, tras esto, hay un riesgo del 86 por ciento de volver a sufrir fracturas.

Así lo han evidenciado los expertos en osteoporosis que, este miércoles 20 de octubre han conmemorado el Día Mundial de la Osteoporosis con un encuentro virtual, en el que han reivindicado la necesidad de "cuidarse los huesos", a través de la iniciativa #206razones (una por cada hueso que se tiene), llevada a cabo por la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas (FHOEMO), la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral (SEIOMM) y la asociación de pacientes AECOSAR.

La campaña, que cuenta con el apoyo de la cantante y actriz Lolita Flores, pretende concienciar sobre la importancia de una enfermedad que, a causa de la pandemia, ha reducido en un 40 por ciento la detección de los casos y en la actualidad hay más de tres millones de personas en España que la padecen. Según el estudio "SCOPE 2021: a new scorecard for osteoporosis in Europe", casi 250.000 muertes al año en Europa son consecuencia directa de las fracturas de cadera o columna

Por ello, el presidente de FHOEMO, Santiago Palacios, ha reconocido que esta enfermedad afecta más a mujeres (22,5%) que a hombres (6,8%) mayores de 50 años. Asimismo, ha apuntado que únicamente el 40 por ciento de los pacientes que sufren alguna fractura se recupera totalmente y ha insistido en que existe una mortalidad del 15,8 por ciento en el primer año posterior a la fractura de cadera.

Sin embargo, ha matizado que la fractura que más preocupa a los profesiones son las vertebrales "porque pasan muy desapercibidas" y el paciente no repara en la enfermedad al no darle la importancia necesaria. "Es una obligación para los médicos cuidar y evitar que los pacientes que sufran una primera fractura, tengan otro percance", ha subrayado.

Por su parte, el presidente de la SEIOMM, Manuel Naves, ha incidido en que se debe crear las "unidades de fractura", que son equipos multidisciplinares formados por geriatras, traumatólogos, rehabilitadores, enfermeros, Atención, Primaria, Medicina, Interna, reumatólogos, entre otros, que se dirigen a personas mayores de 50 años que ya han padecido una primera fractura.

El objetivo principal de este grupo, de acuerdo con Manuel Naves, es identificar el mayor número de fracturas por fragilidad, ya que, en la actualidad, ha resaltado que entre el 70 y el 80 por ciento de los pacientes que tienen un alto riesgo de fracturas no son correctamente identificados.

"Desde SEIOMM apostamos decididamente por la creación de estas unidades. También llevamos años con un proyecto que consiste en hacer una serie de becas que permiten la contratación de un gestor, que es una pieza fundamental que será el encargado de coordinar el proceso asistencial del paciente, la gestión de los requerimientos para los tratamientos y establecer un modelo de coordinación con comunicación y cooperación entre los centros adscritos al hospital para que el paciente sea evaluado en sus centros de salud", ha explicado.

EL PAPEL DEL PACIENTE

El paciente cada día tiene más relevancia en sus terapias y tratamientos pero para ello se necesita una buena información sobre los procesos que se le realiza. En este caso, el presidente de AECOSAR, Josep Vergés, ha realizado un estudio con los pacientes de osteoporosis para conocer sus valoraciones sobre la calidad de vida que tienen tras una operación quirúrgica.

Los encuestados han reconocido que falta información sobre la enfermedad y echan en falta más atención por parte de los profesionales. "Al final cuando hay una fractura, la calidad de vida es bastante mala. Entonces, la comunicación, información y atención son temas muy importantes que el paciente debe tener", ha manifestado.

En este contexto, Vergés ha ensalzado la labor que realiza las asociaciones de pacientes, puesto que "son una gran oportunidad para encontrar el apoyo que se demanda y que el sistema sanitario a veces no puede cubrir".

Por último, el encuentro ha contado con el testimonio de Carmen Sánchez, paciente con osteoporosis, que ha defendido a los pacientes y a las asociaciones, al igual que Vergés, y ha defendido que se debe dar importancia a la información "todos los días del año"