El 58% de los jóvenes de 18 a 26 años usa preservativo frente al 48% de los adultos de 27 a 58 años

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La población adulta es la que menos usa el preservativo como protección a la hora de tener relaciones sexuales ya que el 58 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 26 años afirma usar el preservativo masculino cuanto tiene relaciones sexuales con penetración frente al 48 por ciento de adultos de entre 27 y 58 años que lo usan, independientemente de si están solteros o en pareja, según revela el XI Barómetro de Control 'Los españoles y el sexo'.

Sin embargo, si se pregunta por el sexo oral, el 47 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 26 años afirma no usar el preservativo masculino. Mientras que, en el caso de los adultos, también el 46 por ciento asegura no usarlo en el caso del sexo oral.

Entre los principales motivos de no usar el preservativo se encuentra el uso de otros métodos, motivo que ronda el 40 por ciento de jóvenes de entre 18 y 26 años frente al 33 por ciento de adultos 27 a 58 años, la pérdida de sensibilidad (29% de jóvenes de entre 18 y 26 años frente a 21% de adultos 27 a 58 años) y la interrupción del momento de excitación (18% de jóvenes de entre 18 y 26 años frente al 13% de adultos 27 a 58 años) independientemente del estado civil.

En el caso del sexo oral, cuatro de cada diez jóvenes y adultos afirman creer que no hay riesgo de contagio por estar con pareja estable, y cinco de cada diez no dan explicaciones de por qué no lo usa.

Además, cabe añadir que entre los principales motivos del uso del preservativo se encuentra, en primer lugar, protección frente a un embarazo no deseado, motivo que preocupa más a los jóvenes (46%) que a los adultos (38%), y en segundo lugar, prevención del contagio de ITS (32% de jóvenes de entre 18 y 26 años, frente a 30% de adultos 27 a 58 años).

Por otro lado, según el XI Barómetro de Control, el 30 por ciento de los españoles no han acudido nunca a un especialista para revisar el estado de su salud sexual, estando los adultos menos concienciados que los jóvenes ya que el 27 por ciento de los jóvenes afirma no haber ido nunca a un especialista para revisar el estado de su salud sexual frente al 42 por ciento de adultos.

Además, cinco de cada diez españoles afirman que no suelen acudir a revisión o que, si lo hacen, es porque creen que pueden tener algún tipo de problema de salud sexual. Ante la pregunta si mantendrían relaciones sexuales con una persona que tenga una infección de transmisión sexual (ITS), más de la mitad de los españoles (58%) contesta con un no rotundo y un 28 por ciento contesta que depende de la infección.