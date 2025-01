El 58% de los españoles se gasta 50 euros mensuales en cuidado personal

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los datos extraídos del VII Estudio de Salud y estilo de vida de Aegon demuestran que el 58 por ciento de los encuestados se gasta hasta 50 euros en cuidado personal (cosméticos, peluquería, tratamientos estéticos), un 50 por ciento invierte esta misma cifra en salud (seguros, visitas, vitaminas o medicamentos) y, un 36 por ciento los gasta en 'fitness' (gimnasio, ropa para hacer ejercicio o apps).

Además, los resultados de la encuesta confirman que no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres en ninguno de los rangos. A nivel general, la mitad de los españoles gasta menos de 50 euros, sin embargo, sí que existen evidencias de que según aumenta la edad, sube el número de personas que lo gastan; así, en el rango de edad de 18 a 25 años, el porcentaje se sitúa en un 42 por ciento ascendiendo progresivamente hasta llegar a un 55 por ciento para los mayores de 65 años.

En lo que respecta al grupo que no gasta nada en este sentido, el desembolso va disminuyendo a medida que aumenta la edad de modo que el 24 por ciento de los mayores de 65 no gastan nada de dinero en esta categoría mientras que los más jóvenes se sitúan en un 15 por ciento. Si se observa el gasto en función de la percepción del estado de salud, ya que quienes creen tener peor salud son aquellos que gastan menos en este concepto (el 26% no desembolsa nada).

Por otro lado, en cuanto a los perfiles, se puede observar que hay más hombres que mujeres que no se gastan nada para en cuidado personal (12,6% vs 6,5% de las mujeres) y que, a nivel general, las mujeres dedican más dinero a cuidarse. Por edades, entre los 26 y 40 hay más personas que no gastan nada en cuidados estéticos (11%), y destaca que, entre los más jóvenes, está el grupo más numeroso con un gasto superior a 200 euros mensuales a cuidar su aspecto. Asimismo, aquellos que creen que su estado de salud es malo son quienes menos gastan en tratamientos de belleza (el 20% no invierte nada).

Por último, respecto a los gastos que tienen que ver con el 'fitness', los hombres aventajan a las mujeres en casi 10 puntos porcentuales: un 58 por ciento invierte mensualmente en deporte, frente al 48,5 por ciento de las mujeres. En función de la edad, el gasto en gimnasios y equitación disminuye según aumenta la edad, y entre los ciudadanos de más de 65 años, hay dos tercios que no se gastan nada en actividades deportivas.

De nuevo, quienes creen tener peor salud son quienes menos invierten en este sentido (el 69% de la muestra no se gasta nada en deporte). Es destacable que, a nivel general, un 47 por ciento de la muestra confirma no invertir nada mensualmente en la práctica deportiva.