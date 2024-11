El 55% de los pacientes europeos con cáncer de pulmón desconocía antes del diagnóstico que estaba en riesgo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 55,3 por ciento de personas con cáncer de pulmón no sabía o apenas sabía antes del diagnóstico que estaban en riesgo de desarrollar la enfermedad; el 65 por ciento reconoció haberse demorado en acudir a su equipo médico tras experimentar síntomas y 4 de cada 10 atribuyó este retraso a no reconocer los síntomas (46,5%) o a atribuirlos erróneamente a otras afecciones (42,9%).

Asimismo, según se desprende del 9º Informe sobre Cáncer de Pulmón, presentado anualmente por Lung Cancer Europe (LuCE), un 82,8 por ciento reconoce el tabaquismo como un factor de riesgo, pero solo una minoría estaba al tanto de otros como el radón (17,1%), la radiación (21,5%), el asbesto (34,8%) y la contaminación (38,5%).

Por otro lado, una cuarta parte de quienes respondieron la encuesta admitió tener poco conocimiento sobre la enfermedad (28,8%), no estar al tanto de los biomarcadores (22,2%) o no comprender completamente el pronóstico (24,2%). Aunque, la mayoría de las personas participantes (89,2%) consideró que la información era muy importante.

Sin embargo, el 40,2 por ciento afirma que no recibió suficiente información y el 28,9 por ciento admite que no comprendió completamente la información recibida. Además, un tercio no valoró positivamente la comunicación con su equipo médico, mencionando como principales dificultades el tiempo limitado en consulta (50,9%) y las insuficientes habilidades de comunicación (41,7%).

Este informe es un análisis de investigación descriptivo que explora el nivel de información, conocimiento y participación en la toma de decisiones entre las personas afectadas de cáncer de pulmón en Europa. Los datos fueron recabados mediante una encuesta 'on line' autocompletada desde el 24 de mayo hasta el 7 de julio de 2024, que contó con la participación de 2.040 personas (1.432 personas con cáncer de pulmón y 608 cuidadoras) de 34 países europeos.

Por otro lado, casi la totalidad de los pacientes, al menos 9 de cada 10, buscaron información de salud fuera del sistema sanitario, pero 1 de cada 4 no encontró la información que buscaba o la consideró inexacta. "Este estudio revela una preocupante falta de conocimiento sobre el cáncer de pulmón entre las personas afectadas por esta enfermedad", señalan los organizadores.

Casi todas las personas encuestadas afirmaron que sus opiniones deberían ser consideradas en el proceso de toma de decisiones (98,0% de pacientes y 91,5% de cuidadores). Sin embargo, solo el 49,3% afirmó estar muy implicado en este proceso y solo el 55,9% sintió que su opinión era considerada. Como consecuencia, únicamente el 59,5% valoró positivamente su participación en la toma de decisiones. La complejidad de la información (49,2%) fue señalada como el principal obstáculo para una participación significativa en la toma de decisiones.

Este informe destaca la necesidad urgente de aumentar la concienciación social en torno al cáncer de pulmón y de capacitar a las personas para que puedan participar activamente en la toma de decisiones sobre su enfermedad. "La toma de decisiones compartida es un aspecto fundamental para lograr una atención sanitaria centrada en la persona", señala Anne-Maria Baird, presidenta de LuCE.

Sin embargo, añade, "los datos de este informe revelan que muchas personas afectadas de cáncer de pulmón no están implicadas en las decisiones sobre el proceso de la enfermedad. La implementación de las decisiones compartidas debe ser un indicador fundamental que garantice una atención de calidad para todas las personas".