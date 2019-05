Entre 50.000 y 70.000 españoles que sufren hepatitis C no tienen diagnóstico

Publicado 30/05/2019 13:21:49 CET

MADRID, 30 May.

Entre 50.000 y 70.000 personas residentes en España conviven con hepatitis C y no tienen diagnóstico, según ha apuntado el doctor Javier García Samaniego, jefe de sección de Hepatología en el Hospital La Paz (Madrid), en el marco de la presentación de la Unidad Móvil de Cribado, desarrollada por Madrid Positivo, Ideas for Health y Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), en colaboración con AbbVie y Gilead.

En este contexto se ha desarrollado esta iniciativa, destinada a diagnosticar y prevenir el virus de la hepatitis C, hepatitis B y VIH en los grupos poblacionales más vulnerables, como consumidores de drogas, inmigrantes, refugiados y aquellos que no tienen tarjetas sanitarias. Así, el equipo mantiene un enfoque multidisciplinar y está formado por dos enfermeros, dos educadores y un trabajador social.

Esta unidad ha realizado en los lugares donde conviven estos colectivos aproximadamente 600 pruebas de las que han dado positivo en anticuerpos un 20 por ciento, de los cuales un 42 por ciento presentan infección activa de hepatitis C. En cuanto a la población general, se estima que un 0,8 por ciento de la población presenta anticuerpos, mientras que el 0,17 por ciento padece infección activa, lo que se traduce en un tercio de la población.

Esta enfermedad es una inflamación del hígado causada por el virus de la hepatitis C para la que no existe vacuna. En este sentido, Pablo Ryan, infectólogo del Hospital Infanta Leonor (Madrid), ha destacado la "importancia" de su tratamiento para no prolongar su afección durante toda la vida del paciente, ya que puede llegar a causar fibrosis y cicatrices en el hígado que pueden dar lugar a insuficiencia hepática o cáncer.

En este sentido, ha explicado que actualmente se han conseguido desarrollar tratamientos cortos y eficaces de entre 2 y 3 meses y que no presentan efectos secundarios. Su principal forma de transmisión es a través del contacto con la sangre, por lo que puede ser propagada a través de las relaciones sexuales, por el uso de jeringuillas provenientes de personas infectadas o por el contagio de madres a hijos.

Por su parte, Jorge Gutiérrez, de Madrid Positivo, ha señalado que los pacientes afectados por hepatitis C ven disminuida su esperanza de vida en hasta 20 años. No obstante, el doctor Samaniego ha concluido que España se sitúa en la mejor posición para alcanzar la eliminación de esta enfermedad, que se estima casi en su totalidad para 2030, gracias a la aparición de los nuevos tratamientos y formas de prevención.