El 40% de los españoles se ha vacunado en los últimos 5 años, por debajo de la media europea

Publicado 26/04/2019 19:06:14 CET

BRUSELAS, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 40% de los españoles se ha vacunado en los últimos cinco años o lo ha hecho algún familiar suyo, por debajo de la media en la Unión Europea, que se eleva al 45%, según los datos de un Eurobarómetro publicado este viernes sobre la confianza de los europeos en las vacunas.

Sólo en diez países se han vacunado menos personas que en España. Se trata de Rumanía (17%), Hungría (19%), Polonia (20%), Croacia y Bulgaria (25% en ambos), Italia y Chipre (29%), Letonia (30%), Eslovenia (33%) y Grecia (37%).

Los países donde más se ha vacunado la gente son Finlandia (72%), Alemania (69%), Portugal (67%) y Suecia (65%), según los datos del Eurobarómetro.

El 63% de los europeos que se ha vacunado lo ha hecho por recomendación expresa de un médico, porcentaje que sube al 71% entre los españoles.

Por lo que se refiere a los motivos que esgrimen los europeos por no haberse vacunado en los últimos años, el 34% simplemente no lo ve necesario y el 22% asegura que no se lo planteó su médico, porcentajes que suben al 49% y 34% en el caso de los españoles.

Los españoles se sitúan entre los que menos necesarios ven vacunarse. Sólo lo ven menos necesario los eslovenos (63%), suecos (57%), lituanos (56%) y daneses (55%).

El 29% de los europeos asegura que no se ha vacunado porque sigue cubierto por dosis anteriores, porcentaje que cae al 25% entre los españoles, el 9% no las ve seguras y esgrime sus posibles contraindicaciones, cinco puntos más que en el caso de los españoles, mientras que el 11% de los europeos -el 3% en el caso de los españoles_cree que solo son necesarias para los niños y el 4% alega que las vacunas son muy caras, porcentaje que cae al 1% entre los españoles, pero argumento que esgrimen el 20% de letones y 19% de lituanos para no vacunarse.

EFICACIA DE LAS VACUNAS

Por lo que se refiere a la confianza sobre la eficacia de las vacunas para impedir las enfermedades infecciosas, el 69% de los españoles así lo cree, muy por encima del 52% de media en la UE.

Holandeses (76%), finlandeses (61%) y suecos (70%) son los europeos que más confían en la eficacia de las vacunas, mientras que en el polo opuestos se sitúan los letones (24%), búlgaros y rumanos (36% en ambos).

Respecto al carné de vacunas, apenas lo tienen el 35% de los españoles frente al 47% de media en la UE.