Hasta 3.000 moléculas podrían activar la inmunidad frente al Covid-19

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por investigadores de IrsiCaixa, impulsado por la Fundació "la Caixa" y la Conselleria de Salud de la Generalitat, ha publicado una lista de unos 3.000 péptidos --pequeños fragmentos de proteínas-- que podrían activar la inmunidad contra la Covid-19.

Las investigaciones se han hecho a partir del análisis de secuencias del genoma de 1.700 coronavirus que circulan por todo el mundo, y han permitido que se definiera "la primera secuencia consenso del virus", ha explicado IrsiCaixa en un comunicado este martes.

Los descubrimientos, que ha sido publicado en la revista 'Vaccines', permitirán evaluar todas las posibles respuestas de las células T contra el virus, porque el listado tiene en cuenta el genoma completo de la Covid-19 y las variantes que más predominan, "a diferencia de estudios anteriores".

"Se trata de una herramienta clave para el análisis de la respuesta inmunitaria que permitirá acelerar la investigación y el desarrollo de una vacuna, por eso lo teníamos que hacer accesible a todo el mundo", remarcan los líderes del estudio, Christian Brander y Julia G. Prado, investigadores principales de IrsiCaixa en el grupo de Inmunidad Celular y Genética del Huésped y en el grupo de Escape Inmunitario y Vacunas, respectivamente.

El sistema inmunitario es el encargado de proteger nuestro cuerpo de patógenos como los virus. Uno de los mecanismos al detectar un virus es la respuesta inmunitaria adquirida, que incluye los conocidos anticuerpos, encargados de neutralizar el virus, y las células T, capaces de identificar y destruir las células de nuestro cuerpo infectadas por el virus.

Esta acción de las células T se conoce como inmunidad celular, es persistente en el tiempo y sirve como 'memoria' en futuras infecciones. "Detectar si se ha desencadenado una respuesta inmunitaria celular es complicado, ya que hay que conocer qué partes del coronavirus activan las células T", explica el investigador asociado en IrsiCaixa Alex Olvera, primer autor del artículo junto con el investigador asociado Marc Noguera-Julian.

LA RESPUESTA INMUNITARIA ES CLAVE

Hasta ahora, los estudios publicados se han centrado o bien en algunas proteínas virales o bien en secuencias únicas del virus. "No queríamos obviar una parte de la respuesta inmunitaria que parece ser clave en la generación de la memoria inmunológica frente al virus. Es por eso que hemos diseñado esta herramienta, un listado de moléculas que permite tener en cuenta el genoma completo del virus y su capacidad de variación", añade Noguera-Julian.

Los investigadores han comparado las secuencias completas de 1.700 genomas de SARS-CoV-2 circulantes por todo el mundo y disponibles en plataformas online públicas. A través del análisis de todos estos datos han podido definir una secuencia genética representativa del virus, así como obtener un listado de todos los posibles fragmentos de proteínas que puede producir el virus.

"Hemos visto que el SARS-CoV-2 no muta mucho y no es un virus con mucha variabilidad genética, a diferencia por ejemplo del VIH, pero hay que tener en cuenta cuáles son las posibles variantes para poder estudiar la respuesta inmunitaria que se generará frente a cada uno de los virus y no perder ningún detalle", remarca Olvera.

Además, han detectado que algunos de los péptidos están muy conservados entre varios virus de la familia coronavirus. "Esto puede ser clave para generar una reacción cruzada, es decir una respuesta inmunitaria capaz de proteger tanto del virus del resfriado común como del SARS-CoV-2", apunta Noguera-Julian.