El 30% de españoles no revisa periódicamente su salud frente a infecciones de transmisión sexual

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 30% de españoles afirma que no revisa periódicamente su salud frente a las infecciones de transmisión sexual, según se desprende de la última pregunta IMOP-BERBES, que aborda la necesidad de una mayor concienciación sobre la protección en las relaciones sexuales ante el incremento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en España.

En función de su sexo, el 72 por ciento de los hombres afirma que no revisa periódicamente su salud frente ITS, mientras que el 64 por ciento de las mujeres asegura hacerlo.

Por el contrario, tanto hombres como mujeres coinciden en la necesidad de realizar campañas de concienciación e información sobre las ITS, de manera que solo el 2 por ciento de la población no considera necesarias estas iniciativas. En particular, ocho de cada diez creen que estas campañas deberían enfocarse en escuelas e institutos, a través de programas de educación sexual, seguido de redes sociales y plataformas digitales (47%) y en centros de salud y hospitales mediante folletos informativos o charlas (26%).

Además, el 50 por ciento de la población española afirma no utilizar nunca o casi nunca los preservativos en sus relaciones sexuales. Sin embargo, existen grandes diferencias entre grupos de edad: el 75 por ciento de los españoles de entre 55 y 65 años evita su uso en la mayoría de ocasiones frente al 14 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 24 años.

Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid es la que aglutina el mayor número de personas que emplearía siempre este método anticonceptivo (38%). Por el contrario, el 62 por ciento de los gallegos prescinde de su uso en la mayoría de ocasiones.