Hasta el 30% de los casos de infertilidad tiene que ver con las ETS

La directora médica de la clínica de fertilidad Fertilab Barcelona, la doctora Federica Moffa, ha asegurado que "entre un 20 y un 30 por ciento de los casos de infertilidad tiene que ver directa o indirectamente con las infecciones por enfermedades de transmisión sexual (ETS)".

Así, ha explicado que "estar infectado por una ETS puede provocar una obstrucción de las trompas en las mujeres o los conductos deferentes en los hombres, dando lugar a una esterilidad de tipo mecánico".

En este sentido, Moffa ha resaltado que, a día de hoy, aproximadamente un 90 por ciento de los casos de infertilidad de tipo mecánico tiene que ver con infecciones por 'Chlamydia', en la mayoría de casos, asintomáticas. Otras ETS como la gonorrea --aunque en menor medida--, o una infección por Ureaplasma también pueden ser la causa de un problema de infertilidad.

Sin embargo, no todo tiene que ver con una falta de protección durante las relaciones. "Una salud sexual y reproductiva sana también tiene que ver con un buen estado de la microbiota de los órganos reproductivos y con una ausencia de enfermedades que afectan al buen funcionamiento de estos órganos, como la vaginitis", ha apostillado.

¿CÓMO MINIMIZAR AL MÁXIMO UN POSIBLE CASO DE INFERTILIDAD POR ETS?

La opción más segura es siempre la prevención. Utilizar preservativo, especialmente en aquellos casos en los que la pareja no es estable o hay más de una pareja sexual, es la única solución para evitar contraer una ETS. Aunque la infertilidad por ETS no siempre dura toda la vida y cabe la posibilidad de que el sistema reproductivo vuelva a la normalidad, "es imprescindible cuidarse, ya que sufrir infecciones recurrentes por enfermedades de transmisión sexual puede aumentar las posibilidades de ser infértil", aclara la doctora Moffa.

Según los datos que proporcionan desde Fertilab Barcelona, la infertilidad por ETS afecta sobre todo a la población más joven, concretamente entre los 20 y los 30 años, que es justamente la franja de edad en la que el cuerpo está más preparado para concebir un bebé. En este sentido, las ETS son una de las causas, entre otras, por las que una de cada 6 parejas son a día de hoy infértiles.

Moffa destaca la importancia de actuar rápido en caso de sentir cualquier molestia y de hacer pruebas periódicas para descartar posibles enfermedades que puedan estar afectando la salud sexual y reproductiva. "Cuanto antes se actúe y menos se prolonguen los efectos, menos probabilidad habrá de que la enfermedad derive en una infertilidad", aclara la doctora

EL CASO DEL VIH

En casos en los que la pareja es serodiscordante, es decir, uno de los dos tiene VIH, hepatitis B o C, entran en juego las clínicas de fertilidad a la hora de concebir un bebé. Según la doctora Moffa, "cuando la persona es diagnosticada con alguna de estas enfermedades, ya no solo hay riesgo de infertilidad, sino también de infectar a la pareja o de transmitir el virus al bebé". En estos casos, es posible hacer tratamientos de fecundación 'in vitro' (FIV) que permiten evitar la contaminación mediante procesos como el lavado de semen.

Así, desde Fertilab Barcelona resaltan la importancia de mantener buenos hábitos sexuales, pero también de llevar una vida sana a todos los niveles con tal de reducir al máximo la posibilidad de infertilidad o de cualquier otra afección que tenga consecuencias negativas en la salud. Además, destacan la necesidad de "recurrir siempre a profesionales de la salud y seguir en todo momento las indicaciones de los médicos".