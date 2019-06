"Un 28% de los adultos reconoce secuelas por haber sido objeto de bullying en la escuela", según una psicóloga

Publicado 14/06/2019 16:13:44 CET

"Los efectos del bullying van más allá del aula. Un 28% de los adultos reconoce secuelas por haber sido objeto de acoso en la escuela". Así lo ha afirmado este viernes Fuensanta Cerezo, psicóloga y experta en violencia escolar, quien ha impartido la sesión inaugural de la jornada 'Bullying: claves para entender, evaluar e intervenir', organizada por la Universidad de Navarra.

"Estas personas sufren efectos a largo plazo, y pueden tener conductas antisociales, dificultades en las relaciones interpersonales. Tienen posibilidad de ser objeto de acoso laboral e incluso poseer ideas recurrentes de suicidio", ha explicado.

A corto plazo, la experta habla de que un 65,6% de ellas sufre problemas de gravedad moderada y manifiestan tristeza, nerviosismo, alteración del sueño soledad, y en casos más graves, la ideación suicidia.

"Hablar de bullying es hablar de intimidación, de la capacidad de generar miedo", ha señalado, para recalcar la importancia de dotar de estrategias al alumnado que le permitan protegerse cuando comienza a producirse una situación de acoso. "Si la víctima es capaz de no sentirse identificada, de que no le afecte, no habrá bullying. Es ahí donde hemos de trabajar, en la capacidad de resiliencia", ha dicho.

Por otro lado, ha establecido las características del acoso escolar y sus diversas formas: física, verbal, indirecta o el ciberbullying. Y ha aportado variables que influyen a la hora de sufrir acoso, según edad, sexo, estatus social, etc. De este modo, ha explicado algunas diferencias entre el tipo de acoso que "suele ser habitual en los chicos, sobre todo el físico", y en las chicas, donde "es más indirecto, a través del rumor".

Asimismo, ha hecho hincapié en que la situación va más allá de un agresor y una víctima: "Un caso puede comenzar con un compañero agrediendo a otro y pasar rápidamente al grupo, bien porque el resto se sume directamente, o bien porque lo haga indirectamente, haciendo como que no pasa nada".

También ha alertado de los efectos en los agresores: "Pueden tender a formar agrupaciones con perfiles similares al suyo, y en algunos casos llegar a producirse situaciones de predelincuencia". Además, ha apuntado que al llegar a la vida adulta, este tipo de personas afianzan estos comportamientos.

EL BULLYING, UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL

La jornada ha continuado con una mesa redonda en la que han intervenido los expertos Teodoro Hernandez de Frutos, sociólogo y profesor de la UPNA, Olatz Ormaetxea, psicóloga y profesora del Master en Psicología General Sanitaria de la Universidad de Navarra; Fuensanta Cerezo y M. Carmen González-Torres, profesora de la Facultad de Educación y Psicología, encargada de moderar la mesa.

En su intervención, Hernández de Frutos ha considerado "fundamental" que se siga aportando formación e información sobre este tema y ha aconsejado tratarlo (a través de encuestas, dinámicas en el aula) siempre desde el anonimato. Por su parte, Ormaetxea ha hecho hincapié en que "abordar el bullying pasa por la base de la educación, de la convivencia positiva". Y ha añadido que "es importante que cada uno se haga responsable a nivel individual, para hacerlo luego una responsabilidad social".

Esta jornada, que ha finalizado con un taller sobre cómo pueden afrontar las familias este problema, se enmarca en una nueva edición de las Jornadas De Centros Educativos organizada por la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra.