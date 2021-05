El 2,4% de la población española padece fibromialgia

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El 2,4 por ciento de la población española padece fibromialgia, lo que supone cerca de 900.000 personas afectadas por esta enfermedad que caracterizada por causar un dolor musculoesquelético generalizado durante más de 3 meses de evolución, según el estudio 'EPISER' de la Sociedad Española de Reumatología.

"Frente a esta enfermedad es fundamental que los pacientes practiquen ejercicio físico aeróbico (de forma progresiva y moderada), que presten una especial atención a la terapia psicológica y a la mejora del sueño, como pilares clave frente a la fibromialgia", ha dicho el reumatólogo del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, Javier Rivera, con motivo del 'Día Mundial de la Fibromialgia'.

También, prosigue, se aconseja seguir una dieta mediterránea, no fumar y tener controles periódicos para lograr una mejor adaptación del paciente a su entorno social, familiar y laboral. De hecho, esto se incluye en la guía 'Aprendiendo a convivir con la fibromialgia' que recoge información sobre la enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento, además de consejos sobre cómo manejar esta patología en el día a día y otros recursos de utilidad.

"Se trata de una enfermedad de difícil tratamiento, por lo que es importante conocer tanto lo que hay que hacer como aquellas actuaciones más frecuentes en la práctica clínica que pueden perjudicar el pronóstico de estos pacientes. Por ejemplo, se ha demostrado que algunos fármacos de uso muy frecuente no están indicados en la fibromialgia y es preferible no darlos para no empeorar la situación", ha zanjado el doctor.