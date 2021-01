El 2021 comienza con apenas un caso de gripe detectado, cinco en lo que llevamos de temporada

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sistema de Vigilancia de Gripe en España (SVGE), constituido por epidemiólogos y virólogos de las comunidades autónomas, el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y el Centro Nacional de Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha detectado, hasta el 10 de enero, apenas cinco virus de la gripe en la temporada 2020-2021 en toda España.

Concretamente, en lo que llevamos de temporada, Aragón notificó entre el 9 y el 15 de noviembre un virus A(H1N1)pdm09 no centinela, y Castilla-La Mancha tres de la gripe tipo B no centinela en la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre. En 2021, Aragón ha informado en la semna del 4 al 10 de enero de la detección de un virus de la gripe tipo A (no subtipado) a partir de una muestra no centinela.

Estos datos contrastan con los de la misma semana del año anterior, antes de la pandemia de COVID-19, cuando la tasa global de incidencia de gripe se situó en a 54,6 casos por 100.000 habitantes. En concreto, el año pasado por estas fechas se había notificado 182 detecciones centinela (realizadas por la red de médicos encargada de notificar los casos) de virus gripales. A estos hay que sumar 771 no centinela. Es decir, 568 en total.

"En absoluto es extraño que la actividad gripal sea baja en esta época del año. Sin embargo, como la pandemia de COVID-19 continúa, los datos de gripe presentados deben interpretarse con cautela, especialmente en términos de patrones estacionales", explica el informe del SVGE publicado este jueves.

Igualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala en su informe semanal que los actuales datos de vigilancia de la gripe deben interpretarse con cautela ya que la pandemia de COVID-19 "ha influido en los comportamientos para solicitar asistencia médica, la dotación de personal/rutinas en los sitios centinela, así como las prioridades y la capacidad de la realización de pruebas en los Estados Miembros".

"Las diferentes medidas de higiene y distanciamiento social implementadas por los Estados Miembro para reducir la transmisión del virus SARS-CoV-2 probablemente hayan contribuido a reducir la transmisión del virus de la gripe", justifica la OMS.

La situación en España se traslada también a Europa y al resto del mundo. En esta semana no se han notificado al Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) casos de gripe confirmados por laboratorio ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) ni casos hospitalizados en otras unidades.

El informe del SVGE de este miércoles resalta que, a nivel mundial, "a pesar de la continuidad en la realización de pruebas para gripe, incluso con frecuencia aumentada en algunos países, la actividad gripal se mantuvo en niveles más bajos de lo esperado para esta época del año". De hecho, según datos de FluNet, del 7 al 20 de diciembre de 2020 se registraron apenas 379 detecciones de virus gripales en 188.383 muestras analizadas. El 33 por ciento fueron virus tipo A y el 67 por ciento virus B.