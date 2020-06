Los 10 factores sociales estrechamente asociados con la muerte

Young couple arguing and gesticulating

Young couple arguing and gesticulating - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / INNERVISIONPRO

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fumar, el divorcio y el abuso del alcohol tienen la conexión más cercana a la muerte de 57 factores sociales y de comportamiento analizados en una investigación publicada en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

El estudio analizó datos de 13.611 adultos de Estados Unidos entre 1992 y 2008, e identificó qué factores se aplicaron a aquellos que murieron entre 2008 y 2014.

"Muestra que se necesita un enfoque de vida útil para comprender realmente la salud y la mortalidad", explica Eli Puterman, profesor asistente de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Columbia Británica y autor principal del estudio.

"Por ejemplo, en lugar de solo preguntar si las personas están desempleadas, analizamos su historial de desempleo durante 16 años. Y si estuvieron desempleados en algún momento fue eso un predictor de mortalidad. Es más que una instantánea única en la gente vive, donde algo podría perderse porque no ocurrió --explica--. Nuestro enfoque proporciona una mirada a los posibles impactos a largo plazo a través de una lente de vida útil".

La esperanza de vida en Estados Unidos se ha estancado durante tres décadas en relación con otros países industrializados, lo que plantea dudas sobre qué factores podrían estar contribuyendo. Los factores biológicos y las condiciones médicas siempre están en la parte superior de la lista, por lo que este estudio excluyó intencionalmente a aquellos a favor de los factores sociales, psicológicos, económicos y de comportamiento.

De los 57 factores analizados, los 10 más estrechamente asociados con la muerte, en orden de importancia, fueron:

1. Fumador actual

2. Divorcio

3. Historial de abuso de alcohol

4. Dificultades financieras recientes

5. Historial del desempleo

6. Historia previa como fumador

7. Baja satisfacción con la vida

8. Nunca se casó

9. Historial de necesidad de ayuda de alimentos

10. Afectividad negativa

Los datos provienen del Estudio de Salud y Jubilación de Estados Unidos, representativo a nivel nacional, cuyos participantes tenían entre 50 y 104 años, con una edad promedio de 69,3. Estas encuestas no abordaron todas las adversidades posibles, por ejemplo, no se abordó la inseguridad alimentaria ni el abuso doméstico, pero los nuevos hallazgos proporcionan una indicación de dónde se relacionan varios factores entre sí.

"Si vamos a poner dinero y esfuerzo en intervenciones o cambios de política, estas áreas podrían proporcionar el mayor retorno de esa inversión", destaca Puterman.

"Fumar se ha entendido como uno de los mejores predictores de mortalidad durante 40 años, si no el que más, pero al identificar un factor como la afectividad negativa, esta idea de que tiende a ver y sentir cosas más negativas en su vida, podemos vemos que podríamos tener que comenzar a enfocarnos en esto con intervenciones --añade--. ¿Podemos cambiarlo y tener un impacto en las tasas de mortalidad? Del mismo modo, ¿podemos dirigir intervenciones para los desempleados y aquellos con dificultades financieras para reducir su riesgo?".

Para este estudio han colaborador investigadores de la Universidad Columbria Británica (UBC), en Canadá, y de de la Universidad de Pensilvania, la Universidad Johns Hopkins, la Universidad de California en San Francisco y la Universidad de Stanford, todas ellas en Estados Unidos.