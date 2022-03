El uso de la epidural en el parto está relacionada con una disminución de la morbilidad materna grave, según estudio

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una investigación realizada en hospitales públicos de Nueva York ha asociado el uso de la epidural en el parto con una disminución del riesgo de morbilidad materna (SMM) grave, además, los partos con un analgésico neuroaxial también redujeron el riesgo de hemorragia posparto, la principal causa de morbilidad materna grave prevenible.

El estudio, que se ha publicado en 'Jama Network Open', se ha realizado en la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) y el Colegio de Médicos y Cirujanos de Columbia Vagelos.

"Nuestro objetivo era examinar el beneficio potencial de la analgesia neuroaxial del trabajo de parto para reducir la morbilidad materna grave. Los hallazgos indican que el uso de analgesia neuroaxial durante el trabajo de parto vaginal se asocia con una reducción del 14 % en la morbilidad materna grave. La analgesia neuroaxial del trabajo de parto puede facilitar la evaluación y el manejo tempranos de la tercera etapa del trabajo de parto para evitar que la hemorragia posparto se convierta en complicaciones graves y la muerte", ha comentado el primer autor de la investigación, Jean Guglielminotti.

El uso de analgesia neuroaxial para el parto vaginal se asoció con una disminución del 14 por ciento en el riesgo de morbilidad materna grave. La incidencia informada de SMM se ha más que duplicado entre 1999 y 2017, afectando aproximadamente a 1 de cada 60 mujeres en 2017. Es preocupante que el riesgo de SMM aumente hasta 3 veces para las mujeres de minorías raciales y étnicas en comparación con las blancas no hispanas. mujeres. Por lo tanto, ampliar el acceso y la utilización de analgesia neuroaxial durante el trabajo de parto puede contribuir a mejorar los resultados de salud materna.

Para evaluar la asociación entre la analgesia neuroaxial del trabajo de parto y la SMM, los investigadores utilizaron datos de una gran cohorte de partos vaginales en hospitales de Nueva York. La muestra del estudio incluyó hospitalizaciones por parto vaginal entre mujeres de 15 a 49 años entre enero de 2010 y diciembre de 2017. El análisis se limitó a Nueva York, ya que es el único estado participante del Proyecto de uso y costos de atención médica que también proporciona información sobre la atención de la anestesia.

Durante el período de estudio hubo 575.524 mujeres con partos vaginales. La edad promedio de las mujeres era de 28 años, de los cuales el 8 por ciento eran asiáticas o isleñas del Pacífico no hispanas, el 15 por ciento eran negras no hispanas, el 18 por ciento eran hispanas, el 45 por ciento eran blancas no hispanas y el 13 por ciento eran de otras nacionalidades, raza y etnia.

Así pues, aproximadamente el 80 por ciento de las mujeres blancas no hispanas reciben la analgesia en todo el país, el 70 por ciento de las mujeres negras no hispanas y solo el 65 por ciento de las mujeres hispanas la reciben. Además, alrededor del 75 por ciento de las mujeres embarazadas con seguro médico reciben analgesia neuroaxial durante el trabajo de parto, pero solo la mitad de las mujeres embarazadas sin seguro lo reciben.