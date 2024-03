UNAD llama a la sociedad a "poner el foco" en la realidad de las mujeres con adicciones

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) ha hecho un llamamiento a la sociedad a través de la campaña 'No te pierdas. Pon el foco' para "poner el foco" en la realidad de las mujeres con adicciones y dejar a un lado los estigmas y prejuicios que recaen sobre ellas.

Así lo han manifestado desde la entidad coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, con el objetivo de eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres, promover su empoderamiento y conseguir su plena participación en la sociedad.

Este año la red UNAD, compuesta por 211 entidades, se ha sumado a esta jornada con la campaña 'No te pierdas. Pon el foco'. Con este mensaje se quiere concienciar y sensibilizar a la sociedad para que sean conscientes del grado de marginación y estigmatización con el que viven las mujeres con adicciones, para que se pueda actuar y revertir. Además, critican las informaciones que "en ocasiones, nublan aún más estas vivencias y contribuyen a penalizar más a las mujeres".

En este sentido, la Red de Atención a las Adicciones, basándose en estudios propios y otros de organismos oficiales, ha asegurado que las mujeres con adicciones viven una doble penalización social por el mero hecho de ser mujer y consumir, algo que aumenta con la edad.

Así, UNAD ha recordado que, según datos del Perfil de las adicciones, en el último año se han atendido en la red UNAD a un total de 47.033 personas con drogodependencias y otras adicciones, de las que solo el 25 por ciento han sido mujeres. También ha alertado de que las mujeres tardan, de media, 10 años más que los hombres en pedir ayuda y llegar a los recursos, y además lo hacen en peores condiciones físicas y psicológicas.

Por otro lado, UNAD ha criticado la masculinización de la mayoría de los recursos de atención a las adicciones, que no cuentan con perspectiva de género, algo que limita no solo el acceso a los mismos, sino el propio mantenimiento de las mujeres, al no recibir una adecuada respuesta terapéutica a su problemática.

Asimismo, más del 60 por ciento de las mujeres drogodependientes han sufrido violencia sexual por parte de los hombres durante su período de consumo, así como abusos sexuales durante su infancia y adolescencia, algo que agrava aún más su situación porque no existen recursos específicos para atender ambas situaciones, incluso si tienen un consumo activo, su entrada está limitada, según han aseverado desde la Red.

"Todo esto hace aún más invisibles a las mujeres con adicciones", han lamentado desde la red. Así, han reclamado una atención específica y estrategias integrales para facilitar la accesibilidad a los servicios y adaptar los diferentes programas a sus necesidades reales.

Por último, han insistido en la importancia de contar con recursos, económicos y materiales, y profesionales con la preparación específica para trabajar correctamente desde la perspectiva de género y lograr así la continuidad de los tratamientos. En este punto, desde la Red de Atención a las Adicciones ya se está trabajando en esta línea para conseguir la equidad entre mujeres y hombres como un valor de la propia entidad.