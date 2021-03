Trastornos de hipertensión del embarazo, ¿cuáles son? ¿y cuál es el riesgo?

Archivo - Careful impregnate woman touching to her stomach and mediating

Archivo - Careful impregnate woman touching to her stomach and mediating - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / YACOBCHUK - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres que experimentaron trastornos hipertensivos del embarazo (THE) pero no desarrollaron hipertensión crónica tienen un mayor riesgo de mortalidad prematura, específicamente muertes relacionadas con enfermedades cardiovasculares (ECV), según un estudio publicado en el 'Journal of the American College of Cardiology' (JACC). Un segundo estudio examinó los riesgos para la salud cardiovascular asociados con el embarazo en mujeres obesas con enfermedades cardíacas.

Los THE, que ocurren en aproximadamente el 10% de todos los embarazos en todo el mundo, se encuentran entre los problemas de salud más comunes durante la gestación. Hay cuatro tipos de THE: hipertensión crónica, hipertensión gestacional (HG), preeclampsia e hipertensión crónica con preeclampsia superpuesta. La HG y la preeclampsia, que ocurren a las 20 semanas de gestación o después, son las principales causas de morbilidad y mortalidad materna y perinatal.

Si bien las mujeres con antecedentes de THE tienen un riesgo de tres a cinco veces mayor de desarrollar hipertensión crónica, no está claro si la asociación entre THE y mortalidad prematura (muerte antes de los 70 años) puede atribuirse a mujeres que desarrollan hipertensión crónica. Los autores de este estudio buscaron examinar los vínculos entre HG y preeclampsia, el desarrollo posterior de hipertensión,

Los investigadores de este documento analizaron a 88.395 enfermeras embarazadas de 25 a 42 años de edad que participaron en el Estudio de salud de las enfermeras II, de Estados Unidos, que se centró en la HG y la preeclampsia dentro del término THE.

Utilizando cuestionarios de 1989-2017, el estudio de salud de las enfermeras recopiló información sobre las características reproductivas y el estilo de vida y las condiciones relacionadas con la salud durante tres décadas.

Para determinar si la asociación entre THE y mortalidad prematura se explica por el desarrollo posterior de hipertensión crónica y si este vínculo existe entre las mujeres que no desarrollaron hipertensión crónica, los autores clasificaron a las mujeres de la siguiente manera: Sin THE e hipertensión crónica, solo THE, hipertensión crónica solamente o ambas THE e hipertensión crónica subsiguiente.

Los resultados del estudio mostraron que 12.405 mujeres (14%), experimentaron THE en al menos uno de sus embarazos. En comparación con las mujeres sin THE, las mujeres que experimentaron HG y o preeclampsia tenían un IMC basal mayor, diabetes gestacional, antecedentes parentales de diabetes e infarto de miocardio o accidente cerebrovascular e hipertensión crónica.

Durante 28 años de seguimiento, hubo 2.387 muertes prematuras, incluidas 212 muertes por enfermedades cardiovasculares. Un antecedente de HG o preeclampsia se asoció con un aumento del 42% en la mortalidad prematura.

Esta asociación siguió siendo significativa tras ajustar los factores de confusión, así como las características dietéticas, de estilo de vida y reproductivas posteriores al embarazo a lo largo del tiempo. Las mujeres con antecedentes de HDP tenían un riesgo más de dos veces mayor de mortalidad por ECV prematura.

Cuando los autores examinaron el desarrollo posterior de hipertensión crónica, encontraron un riesgo elevado de mortalidad por ECV prematura por todas las causas en las mujeres con HDP solamente, con hipertensión crónica solamente y con HDP e hipertensión crónica posterior.

"Nuestros resultados sugieren que los THE, ya sea HG o preeclampsia, se asoció con un mayor riesgo de mortalidad prematura, especialmente muertes relacionadas con enfermedades cardiovasculares, incluso en ausencia de hipertensión crónica --señala Jorge E. Chavarro, profesor asociado de nutrición y epidemiología en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard y de medicina en el Hospital Brigham and Women's y la Escuela de Medicina de Harvard en Boston, y autor correspondiente del estudio--. Nuestros resultados destacan la necesidad de que los médicos examinen el historial de THE al evaluar el riesgo de morbilidad y mortalidad por ECV de sus pacientes".

Existen algunas limitaciones de este estudio, incluido el diagnóstico de THE y la hipertensión crónica autoinformada, lo que puede resultar en una clasificación errónea del estado de la enfermedad y estimaciones de riesgo sesgadas, y la población del estudio consistió principalmente en mujeres blancas no hispanas, por lo que sus hallazgos no puede generalizarse a grupos minoritarios étnicos y raciales. Sin embargo, los autores de un comentario editorial adjunto elogian la importancia de los hallazgos del estudio.

"Los autores deben ser aplaudidos por aumentar la plausibilidad biológica de la asociación independiente del THE con la mortalidad prematura por todas las causas", apunta Garima Sharma, profesora asistente de medicina en la división de cardiología y el departamento de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y autor correspondiente del comentario editorial.

"El manejo contemporáneo de mujeres con THE necesitará mejores herramientas de evaluación de riesgos informadas por la medicina de precisión para identificar adecuadamente a aquellas mujeres que tienen mayor riesgo de ECV prematura y desarrollar algoritmos de intervención temprana para cambiar la trayectoria de estas mujeres", añade.

Si bien este documento se suma a la creciente evidencia de que las condiciones de salud que experimentan las mujeres embarazadas pueden influir en su salud en el futuro, el efecto de tener ya una enfermedad cardíaca durante el embarazo también es un gran problema de salud.

Otro estudio en JACC se centró en el impacto de la obesidad materna en las complicaciones del embarazo en mujeres con enfermedades cardíacas. Los autores de ese artículo encontraron que las mujeres con enfermedades cardíacas y obesidad tenían tasas más altas de complicaciones cardíacas durante el embarazo en comparación con las mujeres con peso normal.

"Las embarazadas con enfermedades cardíacas y obesidad deben recibir educación sobre estos riesgos, y los proveedores de atención médica deben asegurarse de que los consejos dietéticos, las recomendaciones para el aumento de peso y la obesidad y otras comorbilidades se aborden como parte de la atención de rutina --explica Candice Silversides, cardiólogo del Mount Sinai y el Toronto General Hospital y autor del estudio--. La vigilancia posparto es importante en mujeres embarazadas con obesidad debido al mayor riesgo de complicaciones durante este período".