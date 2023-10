El tabú de la menopausia: el 55% de las mujeres no cuenta su experiencia

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 55 por ciento de las mujeres con menopausia evita comentar su experiencia con su círculo más cercano como pareja, familiares o amigos, aunque el 60 por ciento cree que no es un tema tabú, según reflejan los datos del estudio internacional sobre menopausia de Essity realizado en 16.000 mujeres en 11 países.

Entre las principales razones para evitar hablar de su experiencia con sus parejas, familiares o amigos, señalan el que parezca algo peor de lo que realmente es -el 34% de las encuestadas-, que no sean percibidas como una persona mayor (26%), o por vergüenza (24%).

A pesar de que la menopausia es una etapa vital de especial relevancia, los datos ponen de manifiesto que el conocimiento de la mujer sobre sus efectos es limitado igual que la libertad para hablar de ello o el apoyo que reciben.

En este sentido, los datos muestran que el 67 por ciento de las mujeres reconoce que no ha encontrado ninguna campaña que ponga el foco en los síntomas de la menopausia. De esta manera, el 60 por ciento de las mujeres que no han iniciado la menopausia cree que no hay suficiente conocimiento sobre sus efectos y duración. De hecho, solo el 23 por ciento sabe qué es la perimenopausia, es decir, el periodo de transición antes de la menopausia.

"El estudio revela una gran falta de conocimiento. La mayoría de encuestadas afirma conocer cuatro síntomas vinculados a la menopausia, cuando en realidad hay más de sesenta", señala la directora del área de Health & Medical de Essity Iberia, Elena Galbis.

Los resultados del estudio evidencian que todavía el 40 por ciento de las mujeres no se plantean o no han ido al ginecólogo cuando han experimentado síntomas. Entre los principales síntomas, las mujeres entrevistadas coincidieron en señalar los sofocos en un 63 por ciento y los sudores nocturnos en un 46 por ciento.

El impacto de la menopausia va más allá de los aspectos físicos y repercute en el estado de ánimo, el bienestar emocional y hasta en el desempeño de sus actividades diarias.

"Este estudio nos permite conocer e identificar cuáles son las principales necesidades que tienen las mujeres, para tratar de buscar soluciones que les den respuesta y lograr una mayor visibilidad social", concluye Galbis.

En lo que respecta a la vida laboral, un 41 por ciento de las mujeres reconoce que su capacidad para trabajar se ha visto afectada por el cansancio, un 16 por ciento por falta de concentración y un 13 por ciento por pérdida de memoria. No obstante, el 80 por ciento asegura que no ha hecho ninguna petición especial en su puesto de trabajo, solo el cuatro por ciento ha solicitado trabajar en remoto.

En medio de estos desafíos, resulta fundamental conocer cuáles son aquellas acciones que las mujeres pueden llevar a cabo en su día a día y que les ayudarán a mejorar su calidad de vida y garantizar su bienestar.

Según apunta la naturópata, nutricionista y comunicadora, Marta Marcèla, la alimentación constituye la base esencial del bienestar, no sólo físico, sino también emocional.

"A las mujeres nos han inculcado que la nutrición es sinónimo de dietas. Muy al contrario, la alimentación es la fuente de nuestro bienestar, es de donde obtenemos los nutrientes que necesitamos por lo que tiene que ser algo placentero y que nos aporte salud", afirma la nutricionista.