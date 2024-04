Solo 5% de las mujeres se realizan pruebas de ITS, la mitad que la media mundial, según una encuesta internacional

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Solo el 5 por ciento de las mujeres se realizan pruebas de diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual (ETS), la mitad que la media mundial, según la encuesta del Índice Global de Salud de la Mujer de Hologic (Hologic Global Women's Health Index, GWHI), que se ha presentado este jueves.

En concreto, este porcentaje se refiere al número de mujeres que se sometió a pruebas de infecciones de transmisión sexual o ETS en los 12 meses anteriores a la realización de la encuesta, cuyos datos se recogieron en 2022. La media de la Unión Europea es del 8 por ciento y la global, del 10.

En su tercer año, el estudio incluyó a más de 147.000 participantes de 143 países y territorios. En España, participaron 265 mujeres mayores de 51 años y 217 de entre 15 y 20, lo que suma un total de 484 mujeres que opinaron sobre su estado de salud general.

Por tanto, el informe concluye que, a pesar de la recuperación mundial de la Covid-19, "es necesario trabajar más para mejorar la salud de las mujeres en España".

En cuanto a la percepción de su estado de salud, con una puntuación de 58 sobre 100 puntos en total, las mujeres españolas se sitúan por encima de la puntuación media del G20, que es de 56, y de la media mundial, que suma 54 puntos, pero no alcanza la puntuación media de los países de la Unión Europea, que es de 61.

En cuanto a atención preventiva, con una puntuación de 17, España se sitúa por debajo de la puntuación media de las regiones de la Unión Europea, que es de 25. Una razón son las bajas tasas de pruebas relacionadas con enfermedades mortales.

Asimismo, la satisfacción con la calidad de la asistencia sanitaria ha disminuido desde 2020 en España, donde el 65 por ciento de las encuestadas se mostraron satisfechas con la disponibilidad de una asistencia sanitaria de calidad, frente a una media mundial y en toda la UE del 68 por ciento.

En cuanto a la salud individual, un 23 por ciento de las encuestadas ha admitido haber experimentado problemas que les impidieron hacer lo que otras personas de su edad pueden hacer. Esta cifra se compara con la media de la región de la UE, que es de 25 por ciento, y con la media mundial de 24 por ciento.

Además, las mujeres encuestadas que afirmaron haber pasado gran parte del día anterior con dolor alcanzaron 28 por ciento, un porcentaje equivalente a alrededor de 6 millones de mujeres en España.

En cuanto a salud mental, más de una de cada cinco mujeres (23%) reportó haber sentido emociones negativas en el día anterior. La tasa de emociones más negativas es más alta que la experimentada a nivel mundial y en toda la UE.

Por otro lado, España puntúa mejor que la media mundial y la de la UE en cuanto a satisfacer las necesidades básicas de alimentación (16%) y vivienda (10%) de las mujeres. Aun así, una de cada seis mujeres en España tuvo dificultades para obtener comida o vivienda en 2022.

Al respecto de estos datos, la doctora Mar Vera García, presidenta de la Junta Directiva del Grupo de Estudio de ITS (GeITS) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), ha señalado la importancia de realizar una anamnesis sexual, una exploración física y pruebas complementarias a las personas que se realizan pruebas de ITS.

Por su parte, la doctora Blanca Fernández Capel, directora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha advertido de que abordar el auge de las ITS "está siendo urgente siempre", sin embargo, ha lamentado que "no se está tratando" como tal. "Lo urgente no nos deja ver lo necesario, y esto es lo necesario", ha aseverado.

Preguntadas ambas expertas por la gratuidad del preservativo que estudia Sanidad, Fernández ha esgrimido que "no es cuestión solo de un preservativo", por lo que "la solución no es esa". "Hará un efecto llamada porque todo el mundo irá al preservativo, pero se dejarán de cuidar los detalles que se tendrían que cuidar", ha comentado.