Síndrome de ovario poliquístico y testosterona, ¿están también relacionados?

MADRID, 9 Dic. (EDIZIONES) -

La testosterona es súper importante a la hora de regular numerosísimas funciones en nuestro cuerpo. Es una hormona vital no solo en hombres, sino también en mujeres. Pero su importancia también debe centrarse a la hora de controlar sus niveles.

Así lo explica en una entrevista con Infosalus el doctor Antonio Hernández, médico especialista en Medicina Estética y Antienvejecimiento y fundador de la Clínica Keval+ (Valencia), quien dedica un apartado de su libro 'Testosterona' (Alienta Editorial) a este asunto. En concreto lo entra el síndrome de ovario poliquístico o SOP y su relación con elevadas concentraciones de testosterona.

"Tan peligroso puede ser tener bajos los niveles de testosterona, como muy altos, como es el caso del SOP, un síndrome hiperandrogénico, por el que en las mujeres que lo sufren existe un exceso de hormonas androgénicas derivadas de la testosterona", relata el experto.

En concreto, habla de que se trata de un síndrome metabólico-endocrino. Entre sus síntomas apunta al hirsutismo, a la obesidad, a irregularidad en su menstruación, a la caída de cabello de aspecto androgénico, con entradas por ejemplo o con pérdida de cabello en la zona occipital, acné, así como la infertilidad, o la grasa abdominal, por ejemplo; todo ello, según apunta, debido a ese exceso de testosterona.

A su juicio, el SOP representa un proceso cada vez "más alarmante" ya que tiene lugar en el 10-15% de las mujeres en edad fértil, y cuyas implicaciones son "muy elevadas", puesto que el exceso de testosterona se asocia a infertilidad, riesgos oncológicos, vasculares y metabólicos.

NO ATAJAR EL PROBLEMA DE RAÍZ

Aquí insiste en que es un "claro ejemplo" de síndrome por el que hoy en día solo se tratan sus síntomas pero no su causa, y a muchas mujeres se les recetan anticonceptivos o antiandrógenos, para intentar disminuir los niveles de testosterona en sangre, pero no se aborda su verdadero origen que es de base metabólico; aunque subraya que estos tratamientos tradicionales siempre tienen cabida y en algunos casos son "imprescindibles".

"Sobre todo se debe buscar qué es lo que lo produce porque existe un componente metabólico de base para su desarrollo, alrededor de la resistencia de la insulina o de la mala gestión de los hidratos de carbono, que favorece una mayor secreción de testosterona por parte del ovario. Por lo que de nada sirve controlar una hormona directamente si no gestionamos el cuadro general de estrés, de calidad sueño, de deporte y, en definitiva, del estilo de vida de la mujer, que influirán en esa base metabólica", describe el especialista en medicina antienvejecimiento.

Preguntado sobre por qué esto es así, no se va al origen, y solo los tratamientos del SOP suelen centrarse en aliviar los síntomas, el doctor Hernández cree que previsiblemente porque no hay tiempo en la Medicina, y hoy en día esta se encuentra muy protocolizada, con guías dirigidas a aliviar los síntomas y no en atajar el problema de raíz, cuando en este síndrome, como en otros según defiende, lo importante sería un abordaje multidisciplinar, que no siempre se consigue por esa falta de tiempo citada.