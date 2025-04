El síndrome genitourinario afecta a casi la mitad de las mujeres en edad menopáusica

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ginecóloga de la Policlínica Gipuzkoa, Marina Matute, ha señalado que el síndrome genitourinario afecta a un 47 por ciento de las mujeres en la etapa menopáusica, una afección "crónica y muchas veces silenciada" que puede afectar negativamente a su calidad de vida y a sus relaciones de pareja.

Entre los principales síntomas de esta afección se encuentran la sequedad, el picor, la irritación o el dolor durante las relaciones sexuales, o infecciones urinarias recurrentes, todo ello fruto de una disminución de los estrógenos, que afecta a la vulva, la vagina, la uretra y la vejiga.

"Esta falta de estrógenos altera el equilibrio y la función de los tejidos urogenitales, lo que provoca molestias que van desde la sequedad hasta la aparición de prolapsos o infecciones de orina repetidas", ha explicado la ginecóloga.

Matute también ha explicado que, si bien el síndrome está asociado a la menopausia, también puede presentarse en mujeres más jóvenes, especialmente tras un parto, durante la lactancia o como consecuencia de algunos tratamientos médicos o quirúrgicos que provoquen una disminución del nivel de estrógenos.

Los síntomas físicos también pueden tener un "importante impacto" tanto a nivel emocional como en la calidad de vida de las mujeres, interfiriendo en su esfera íntima, dificultando las relaciones sexuales y generando incomodidad en su día a día, lo que puede llegar a afectar a su autoestima y a su relación de pareja.

"Es esperable que la mayoría de las mujeres en edad menopáusica experimenten alguno de estos síntomas a lo largo de los años", ha expresado Matute, quien ha señalado que su alta prevalencia no ha impedido que hasta un 70 por ciento de las mujeres no consulten con un especialista, asumiéndolo como una consecuencia "inevitable" del envejecimiento o por vergüenza de hablar de los síntomas.

Es por ello por lo que ha recomendado acudir al especialista ante cualquier molestia o sensación de incomodidad, y es que un diagnóstico temprano puede evitar que se agraven los síntomas.

"El diagnóstico es fundamentalmente clínico, es decir, se basa en lo que nos cuenta la paciente y en la exploración física para descartar otras causas. Y es importante realizarlo cuanto antes para poder abordar los síntomas y evitar que se agraven", ha agregado.

Entre los tratamientos para abordar la sintomatología se encuentran cremas hidratantes, lubricantes, estrógenos locales, probióticos e incluso terapias regenerativas como el láser CO2, usado en la Policlínica Gipuzkoa para recuperar la salud de los tejidos vaginales de forma "mínimamente" invasiva.

Del mismo modo, ha aconsejado llevar una vida saludable, basándose en una dieta equilibrada, en hacer ejercicio de forma regular, evitar el tabaco y el alcohol, y cuidar la hidratación local de la zona íntima con la misma rutina que se aplica a otras partes del cuerpo, lo que puede ayudar a prevenir y a reducir los síntomas del síndrome genitourinario.

"Los síntomas que estás sintiendo son comunes, no estás sola y no hay que resignarse a vivir con ellos. No tengas miedo ni vergüenza de consultar con un profesional, porque existen tratamientos que pueden mejorar tu día a día y ayudarte a recuperar tu calidad de vida", ha concluido Matute.