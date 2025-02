Si eres mujer y tienes insuficiencia ovárica prematura, debes saber esto sobre tu salud

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las enfermedades autoinmunes son un grupo de trastornos en los cuales el sistema inmunológico ataca por error a las propias células del organismo, lo que puede afectar diversos órganos y sistemas. Un área de creciente interés en la investigación médica es la relación entre las enfermedades autoinmunes y la insuficiencia ovárica prematura (PIO), un trastorno en el que los ovarios dejan de funcionar antes de los 40 años, provocando la interrupción de la menstruación y síntomas similares a la menopausia.

Las enfermedades autoinmunes graves, como la diabetes tipo I, la enfermedad de Addison, el lupus y la enfermedad inflamatoria intestinal, son entre dos y tres veces más comunes en mujeres a las que se les ha diagnosticado insuficiencia ovárica prematura (IOP), en comparación con la población general. Así se concluye en un investigación, publicada hoy en 'Human Reproduction' y dirigida por la doctora Susanna Savukoski, ginecóloga y obstetra del Hospital Universitario de Oulu y de la Universidad de Oulu (Finlandia).

Se trata del trabajo más grande hasta la fecha que investiga el vínculo entre las condiciones autoinmunes y la IOP, ya que ha seguido a casi 20.000 mujeres durante más tiempo que cualquier otro estudio y es el único que combina a mujeres con IOP con mujeres de edades similares en la población general para realizar comparaciones. Los investigadores afirman que sus hallazgos fortalecen significativamente la hipótesis de que los procesos autoinmunes juegan un "papel fundamental" en la aparición de la IOP.

La IOP se produce cuando los ovarios dejan de funcionar correctamente y dejan de producir óvulos en mujeres menores de 40 años. Los períodos menstruales se vuelven irregulares y luego se detienen, y algunas mujeres experimentan síntomas de menopausia.

"La prevalencia de la insuficiencia ovárica prematura de origen autoinmunitario oscila entre el 4% y el 50%. Nuestro estudio ha descubierto que las enfermedades autoinmunes eran entre dos y tres veces más frecuentes en las mujeres a las que se les diagnosticaba IOP en el momento del diagnóstico, y la incidencia de estas enfermedades era entre dos y tres veces mayor durante los primeros años tras el diagnóstico de IOP, en comparación con un grupo de control de mujeres de edad similar de la población general. La incidencia era mayor que en el grupo de control incluso más de una década después del diagnóstico de IOP", afirma la doctora Susanna Savukoski.

La doctora Savukoski y su equipo analizaron datos sanitarios de los registros integrales de Finlandia. A partir del registro de reembolso de medicamentos mantenido por la Institución de Seguro Social de Finlandia, identificaron a 3.972 mujeres a las que se les había concedido el derecho a un reembolso completo de la terapia de reemplazo hormonal (TRH) debido al diagnóstico de IOP antes de los 40 años, entre los años 1988 y 2017. Cada mujer con IOP fue emparejada con cuatro mujeres de edades similares, formando un grupo de control de 15.708 mujeres. En ambos grupos de mujeres, analizaron datos sobre enfermedades autoinmunes graves (enfermedades que fueron diagnosticadas y tratadas en centros de salud especializados) entre 1970 y 2017.

Encontraron que entre las mujeres a las que se les diagnosticó IOP, a 223 mujeres (5,6%) se les había diagnosticado al menos un trastorno autoinmune antes de la fecha en que se concedió el reembolso de la THS debido a IOP, y a 503 mujeres (12,7%) se les había diagnosticado al menos un trastorno autoinmune después de la fecha de la THS durante el período de seguimiento.

Las mujeres tenían 2,6 veces más probabilidades de tener un trastorno autoinmune antes de un diagnóstico de IOP en comparación con el grupo de control. Entre las mujeres con IOP, el riesgo de enfermedades autoinmunes varió de casi el doble en el caso de glándulas tiroides hiperactivas a casi 26 veces en el caso de enfermedades autoinmunes poliglandulares (enfermedades raras del sistema hormonal o endocrino).

Las mujeres que no tenían enfermedades autoinmunes existentes en el momento en que se les diagnosticó IOP tenían casi tres veces más probabilidades de que se les diagnosticara una enfermedad autoinmune en los tres años siguientes; el riesgo disminuyó pero aún fue significativamente mayor que en el grupo de control durante el período de seguimiento de al menos 12 años.

Ante estos datos, Savukoski afirma: "Estos hallazgos reflejan el hecho de que la asociación entre la IOP y las enfermedades autoinmunes graves es fuerte y que las mujeres con IOP tienen un riesgo a largo plazo de padecer enfermedades autoinmunes. Al igual que con la IOP, las enfermedades autoinmunes graves suelen manifestarse con síntomas significativos y pueden tener efectos muy desfavorables en la salud general, la capacidad funcional y la calidad de vida. Afortunadamente, existen buenas opciones de medicación disponibles para muchas de estas enfermedades".

La mayoría de las mujeres con IOP no desarrollan enfermedades autoinmunes graves y la mayoría de las mujeres con enfermedades autoinmunes graves no desarrollan IOP. Sin embargo, los profesionales médicos deben ser conscientes del mayor riesgo y los pacientes también deben estar informados al respecto, indica. Así, señala que el riesgo no es el mismo para todas las enfermedades autoinmunes: la asociación entre la IOP y algunas enfermedades autoinmunes, como el síndrome autoinmune poliglandular, la enfermedad de Addison y la vasculitis, fue muy fuerte (un riesgo de diez a 26 veces mayor de tener estas enfermedades entre las mujeres con IOP antes de su diagnóstico de IOP en comparación con los controles), mientras que el riesgo de tener artritis reumatoide o hipertiroidismo fue aproximadamente el doble.

Como la IOP amenaza la fertilidad a una edad temprana, esto indica que se debe alentar a las mujeres con un mayor riesgo de padecer la enfermedad a que intenten concebir cuando son jóvenes. Sin embargo, algunas enfermedades autoinmunes pueden aumentar significativamente el riesgo de complicaciones del embarazo, especialmente si el control terapéutico no es lo suficientemente bueno, y esto debe tenerse en cuenta en las conversaciones con las pacientes. Lamentablemente, hasta el momento, no existen tratamientos disponibles para prevenir el desarrollo de la IOP o de enfermedades autoinmunes.

Los mecanismos biológicos subyacentes a la asociación entre la IOP y las enfermedades autoinmunes no se comprenden por completo, especialmente porque los mecanismos pueden ser diferentes según la enfermedad.

"En el futuro, la investigación debería centrarse en encontrar mecanismos detallados de cómo se desarrolla la IOP en diferentes enfermedades autoinmunes. Eso mejoraría el desarrollo de tratamientos preventivos contra la IOP de origen autoinmune y otras enfermedades autoinmunes también", destaca Savukoski. "Estamos investigando si el uso a largo plazo de la terapia de reemplazo hormonal puede prevenir el desarrollo de otras enfermedades entre las mujeres con IOP".

Entre los puntos fuertes del estudio se encuentran el gran número de mujeres y la alta calidad de los datos de los registros finlandeses. Una limitación es que el estudio solo incluyó trastornos autoinmunes diagnosticados en centros de salud especializados; las afecciones menos graves, como la enfermedad celíaca y la glándula tiroides hipoactiva, suelen diagnosticarse y tratarse en la atención primaria, por lo que la prevalencia general de trastornos autoinmunes en mujeres con IOP es mayor.