¿Ser madre después de un cáncer? La congelación de óvulos aumenta las opciones

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ginecóloga especialista en medicina reproductiva y coordinadora médica de Instituto Bernabeu en Albacete, Lydia Luque, ha explicado que la criopreservación de ovocitos, conocida de forma común como congelación de óvulos, aumenta la probabilidad de ser madre con óvulos propios después de un cáncer.

Luque ha señalado que los tratamientos oncológicos habituales, como la quimioterapia, las cirugías y la radioterapia, pueden afectar a la fertilidad, motivo por el que los comités de expertos de enfermedades oncológicas instan a los doctores para que informen a las pacientes, antes de recibir la terapia, de la criopreservación de ovocitos, que es para los especialistas la opción "más eficaz" en la mayoría de casos.

Según ha destacado la experta, los tratamientos de criopreservación de ovocitos son breves, con una duración de entre 10 y 12 días, y no empeoran el pronóstico de las pacientes con cáncer. El procedimiento consiste en una estimulación ovárica durante unos 8-10 días, en los que la paciente se administra unas dosis diarias de hormonas subcutáneas, y se valora la respuesta ovárica mediante ecografías vaginales, para después recoger los ovocitos vía vaginal guiada por ecografía.

Con ello, la especialista ha afirmado que el embarazo después del tratamiento contra el cáncer es seguro en la mayoría de casos, tanto para la madre como para el bebé y no eleva el riesgo de que la enfermedad reaparezca. Sin embargo, factores como la edad del paciente, el tipo de tratamiento al que se han sometido y el cáncer padecido tienen relevancia en la búsqueda del embarazo.

¿PUEDE EL FETO HEREDAR UN CÁNCER?

Por otra parte, Lydia Luque ha insistido en que la inmensa mayoría de las mujeres que han tenido tumores no van a transmitir ese cáncer a su descendencia. "La mayoría de los tumores no son hereditarios, pero además se heredaría el riesgo, no el tumor. En el caso del cáncer de mama, tan solo el 10 por ciento de los tumores tiene carácter genético, pero en ningún caso se heredaría el tumor", ha explicado.

Además, en los casos de tumores hereditarios, los avances tecnológicos permiten realizar un diagnóstico embrionario preimplantacional, con el objetivo de detectar los posibles embriones cromosómicamente afectados. Esto permitiría seleccionar los embriones sanos antes de la transferencia embrionaria.

La especialista de Instituto Bernabeu ha resaltado a su vez que "hay evidencia científica acumulada" que demuestra que los hijos de personas que han tenido cáncer "no tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad" que cualquier otro niño.

La Fundación Rafael Bernabeu ofrece de forma gratuita la preservación de los óvulos antes del tratamiento oncológico, incluyendo la estimulación del ovario, la recogida de los ovocitos y su posterior congelación y custodia. Del mismo modo, pone a disposición de los pacientes masculinos la congelación de semen antes de someterse al tratamiento, asumiendo la totalidad del coste del proceso de preservación y custodia seminal.