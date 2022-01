¿Qué relación guarda la microbiota uterina con el éxito de un tratamiento reproductivo?

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de Igenomix concluyen que la microbiota uterina, antes de la transferencia embrionaria, es un biomarcador que predice el éxito reproductivo en las pacientes de reproducción asistida.

El trabajo, titulado 'Endometrial microbiota composition is associated with reproductive outcome in infertile patients', ha sido publicado recientemente en la revista científica 'Microbiome'.

Estudios previos liderados por la doctora Inmaculada Moreno, directora de microbioma en Igenomix, y primera autora de esta investigación, aportaron ya en 2016 a la comunidad científica el conocimiento del microbioma endometrial de la mujer, dando un paso más en la mejora de los tratamientos de reproducción asistida.

Además del diagnóstico de enfermedades que producen infertilidad, derivadas de una alteración de la microbiota, como la endometritis crónica, sus investigaciones permitieron listar los tipos de bacterias que poblaban el endometrio y cuáles de ellas eran beneficiosas para lograr el embarazo.

"Desde el inicio de nuestras investigaciones sobre el papel de las bacterias en el aparato reproductor femenino, observamos peores resultados reproductivos en pacientes infértiles con una microbiota alterada, así que nuestro objetivo en este estudio fue determinar si la composición de esa microbiota, antes de la transferencia embrionaria, está asociada con los resultados reproductivos de nacidos vivos, embarazo bioquímico, aborto espontáneo clínico o ausencia de embarazo", explica la doctora Moreno.

El estudio observacional, prospectivo y multicéntrico, se llevó a cabo sobre un total de 342 pacientes infértiles de 13 clínicas de Europa, América y Asia. Mediante secuenciación masiva, se analizaron las muestras endometriales de cada una de ellas y se observó que aquellas pacientes que mostraban un perfil disbiótico de microbiota endometrial compuesto por 'Atopobium', 'Bifidobacterium', 'Chryseobacterium', 'Gardnerella', 'Haemophilus', 'Klebsiella', 'Neisseria', 'Estafilococos' y 'Estreptococos' obtuvieron resultados fallidos.

Por el contrario, aquellas que presentaron una microbiota compuesta por 'Lactobacillus' consiguieron dar a luz un recién nacido en el siguiente ciclo de transferencia embrionaria.

"Nuestros hallazgos indican que la composición de la microbiota endometrial, antes de la transferencia de embriones, es un biomarcador útil para predecir el resultado reproductivo, lo que ofrece la oportunidad de mejorar aún más las estrategias de diagnóstico y tratamiento", concluye la primera investigadora del estudio.