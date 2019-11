El rejuvenecimiento de ovarios y el rescate de ovocitos, dos nuevas técnicas FIV

Publicado 18/11/2019 13:11:07 CET

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

En el encuentro 'LIFE by Merck', organizado por la compañía de ciencia y tecnología Merck para abordar el futuro de la reproducción asistida, al que han asistido más de 70 especialistas de Madrid, los expertos han apuntado al rejuvenecimiento del ovario mediante un trasplante ovárico de células madre y el rescate de ovocitos como nuevas técnicas de reproducción asistida (FIV).

Merck organiza en diferentes comunidades autónomas los encuentros 'LIFE by Merck', que reúnen a ginecólogos y embriólogos para abordar cuáles son los retos actuales que comprometen el éxito de los tratamientos de fertilidad y ofrecer una mirada orientada hacia el futuro de la reproducción asistida a través de la innovación. "Con los encuentros 'LIFE by Merck' queremos seguir liderando y transformando el futuro de la reproducción asistida", ha afirmado la directora de la Unidad de Fertilidad de Merck, Montse Jansá.

Tal y como han explicado en el encuentro, hace años que se ofrece a las mujeres la posibilidad de retrasar el reloj biológico mediante la vitrificación de sus óvulos para que puedan preservar su fertilidad, pero en España se ha dado un paso más y ya se trabaja en el rejuvenecimiento de los ovarios.

Esta técnica parte de la premisa de que, incluso cuando los ovarios ya no funcionan correctamente, siguen existiendo algunos folículos durmientes. La investigadora principal de Fundación IVI-IIS La Fe, la doctora Sonia Herraiz, ha explicado que el rejuvenecimiento ovárico "se basa en regenerar el nicho ovárico para dar lugar a un entorno óptimo donde los folículos puedan crecer y producir óvulos competentes", algo que se consigue mediante un trasplante ovárico de células madre derivadas de la médula ósea.

Las mujeres que más pueden beneficiarse de esta nueva opción, responsable ya del nacimiento de tres bebés sanos en España, son las menores de 38 años con una baja respuesta a la estimulación ovárica o fallo ovárico prematuro y que descartan ser madres utilizando óvulos de una donante, ha indicado.

REGALANDO TIEMPO A LOS OVOCITOS

Otra de las técnicas innovadoras comentadas durante el encuentro 'LIFE by Merck' ha sido el rescate de ovocitos. En un tratamiento de fecundación in vitro (FiV), no todos los ovocitos que se obtienen tras la estimulación se encuentran en el mismo nivel de madurez cuando llega el momento de proceder a su extracción, por lo que no todos son candidatos para ser fecundados y se reduce el éxito del tratamiento.

Tal y como ha señalado la investigadora principal de IVIRMA Valencia y Fundación IVI-IIS La Fe, la doctora María José Escribá, el 70 por ciento de los ovocitos inmaduros lo son porque se han extraído del folículo antes de tiempo. Frente a esta realidad, la solución es darles tiempo para que sigan madurando en el laboratorio.

"La técnica de rescate de ovocitos no interviene sobre el proceso de maduración en absoluto. Simplemente ofrece a los ovocitos tiempo para que, de forma espontánea, completen su maduración. Este proceso es monitorizado a través de imagen para que podamos determinar el tiempo óptimo en el que realizar la fecundación", ha aclarado la doctora Escribá. El resultado con estos ovocitos que maduran en el laboratorio es comparable al obtenido con sus 'ovocitos hermanos', maduros ya desde el momento de la extracción.

Actualmente el beneficio del rescate de ovocitos inmaduros se ha observado en el 26,4 por ciento de las pacientes candidatas (un subgrupo concreto de las que se realizan una FiV), según ha asegurado la doctora. Esta técnica les ayuda a tener blastocistos (embriones en día 5 o 6 de cultivo) para trasferir o incrementar el número de éstos. De esta manera, se puede reducir el número de ciclos de estimulación. En dos años de aplicación clínica controlada, ya han nacido cinco bebés sanos y se han conseguido 16 embriones que aún permanecen criopreservados, ha afirmado.