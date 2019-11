La preeclampsia aumenta el riesgo cardiovascular

Publicado 12/11/2019 17:16:44 CET

Un estudio llevado a cabo por investigadores del Hospital General de Massachusetts (Estados Unidos), y que ha sido publicado en el 'Journal of the American College of Cardiology', ha puesto de manifiesto que las mujeres que han padecido preeclampia tienen un mayor riesgo cardiovascular.

Los investigadores han alcanzado esta conclusión tras analizar durante siete años a más de 220.000 mujeres que fueron reclutadas entre 2006 y 2010 por el Biobanco del Reino Unido. De esta forma, comprobaron que aquellas con antecedentes de preeclampsia tenían arterias más rígidas y una tasa de hipertensión crónica de dos a cinco veces más alta que aquellas que no lo habían padecido.

Además, eran más propensas a desarrollar afecciones cardiovasculares con el tiempo, incluida la enfermedad de la arteria coronaria. Por otra parte, el estudio ha mostrado que entre la mitad y un tercio del riesgo de enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca se debió a la hipertensión crónica.

"Todavía estamos descubriendo cómo predecir y prevenir los trastornos hipertensivos en el embarazo. Pero lo que podemos hacer es mirar hacia el futuro e intentar mitigar el riesgo de que estas mujeres desarrollen enfermedades cardiovasculares más adelante en la vida. Eso incluye modificaciones sanas para el corazón con sentido común, como hacer ejercicio, comer sano, no fumar y controlar el peso", han dicho los expertos.