¿Es posible ser madre después de un cáncer de mama?

MADRID, (EUROPA PRESS)

A pesar de los desafíos que conlleva un diagnóstico de infertilidad tras superar un cáncer, muchas mujeres logran cumplir su sueño de ser madres, apoyadas por avances en tratamientos de reproducción asistida, asegura la doctora Elena Pérez López, ginecóloga de Ginemed Huelva, con motivo del marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Según un estudio mundial presentado en ESMO Breast Cancer 2024, en Europa se diagnostican alrededor de 557.000 tumores de mama al año,34.000 en mujeres menores de 40 años. De ellas, entre el 10% y 15% tienen mutaciones de los genes BRCA1 o BRCA2, que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de mama y otros tipos de cáncer. En España en 2024 se han confirmado 36.395 pacientes con cáncer de mama, situando a esta enfermedad como el segundo cáncer con mayor número de casos en nuestro país.

Por ello, es importante entender cómo influyen los tratamientos de radioterapia y quimioterapia en la salud reproductiva. Según la doctora Pérez López, "tanto la quimioterapia como la radioterapia pueden dañar los ovarios y reducir significativamente la reserva ovárica. Así, se estima que alrededor del 45% de las mujeres que reciben quimioterapia pueden sufrir un fallo ovárico, e incluso, cuando se recupera la regla, la fertilidad puede verse comprometida por la falta de folículos".

Resalta que "uno de los mayores avances en los últimos años ha sido el desarrollo de técnicas seguras para preservar la fertilidad antes de iniciar las terapias oncológicas. La congelación de óvulos, una técnica que permite la criopreservación rápida de los óvulos a bajas temperaturas, ha demostrado ser efectiva y segura, y brinda la oportunidad de utilizarlos cuando decidan intentar un embarazo tras superar el cáncer".

Aunque una de las principales preocupaciones de quienes han superado el cáncer de mama es el posible impacto de los tratamientos hormonales asociados a la reproducción asistida en la recurrencia del cáncer, investigaciones recientes señalan que no existe un mayor riesgo de recurrencia del cáncer de mama en mujeres que se someten a estos procedimientos, comparado con aquellas que concibieron de forma natural.

Además de la congelación de óvulos, existe otra alternativa, la congelación de embriones. "Esta técnica se ofrece como una opción eficaz para parejas chico-chica. El proceso de congelación es similar a la vitrificación de óvulos. Para ello, se introducen los embriones en un medio con crioprotectores y se colocan en pajuelas de vitrificación, donde permanecerán congelados en nitrógeno líquido hasta ser utilizados", señala la doctora.

Una tercera vía dentro de la preservación de la fertilidad sería la congelación de tejido ovárico. "Consiste en la congelación de la corteza del ovario, obteniendo dicho tejido mediante una cirugía laparoscópica", menciona la experta. Tras superar la enfermedad, se realizaría una nueva cirugía para reimplantar el tejido ovárico preservado.

Por último, está la maduración in vitro de ovocitos. "Se basa en la obtención y cultivo de ovocitos inmaduros para su posterior maduración in vitro en el laboratorio, bajo unas condiciones de cultivo determinadas", destaca la doctora. Estas últimas dos alternativas son consideradas terapias experimentales, lo que implica que son técnicas cuya eficacia y seguridad aún no están demostradas.

La planificación de un tratamiento de fertilidad tras la superación del cáncer de mama debe realizarse de manera individualizada. En general, se recomienda un periodo de espera que oscila entre 2 y 5 años, dependiendo del tipo de enfermedad y de su riesgo de recurrencia.

Para mujeres con cáncer hormonodependiente, los expertos recomiendan pausar la terapia endocrina de forma controlada y siempre bajo supervisión médica, como fue demostrado en 2023 por el estudio POSITIVE, coordinado en España por el Grupo SOLTI de investigación clínica en cáncer y por el Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama.

Por último, enfrentar un diagnóstico de cáncer de mama ya es un reto emocional, pero decidir buscar la maternidad después de superar la enfermedad puede generar nuevas preocupaciones.