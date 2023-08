Podólogos aconsejan evitar sobrecargas innecesarias en los pies durante el embarazo para no dificultar la circulación

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) ha señalado que es fundamental seguir algunas recomendaciones que eviten que los pies se vean expuestos a sobrecargas innecesarias o malos hábitos que pueden dificultar la circulación sanguínea durante el embarazo, entre otros, para que tengan mayor bienestar durante el periodo de gestación.

"Algunos de los problemas más comunes en esta etapa son los calambres, la hinchazón, incluso la fascitis por el aumento de peso y las uñas encarnadas. Todo esto, puede dificultar mucho la calidad de vida durante el embarazo porque tengan problemas para desarrollar la marcha de una forma normal. Sin embargo, siguiendo algunas pautas de cuidado de los pies, estos problemas se pueden minimizar", ha destacado la presidenta del ICOPCV, Pilar Nieto.

Desde el Colegio de Podólogos de la Comunidad Valenciana destacan algunas recomendaciones para cuidar los pies durante el embarazo como, por ejemplo, realizar estiramientos de las piernas completos haciendo flexión dorsal de los tobillos y movilizando los dedos para evitar los calambres; no estar muchas horas sentada; no cruzar las piernas o no utilizar media o calcetines que comprimam las piernas o tobillos.

También recomiendan comprar un calzado cómodo de horma ancha que respete el tamaño del pie si se hincha; activar la circulación con baños de contraste con agua fría y agua caliente; así como dormir del lado izquierdo ya que, de esta forma, se evitará ejercer presión en la vena cava, que es la responsable del retorno sanguíneo de los miembros inferiores, y permitir una mejor circulación sanguínea.

Por último, los expertos inciden en la importancia de caminar mucho para favorecer la circulación y visitar al podólogo para que revise periódicamente los pies y corte las uñas adecuadamente para evitar uñeros y que se encarnen. Además, el especialista podrá asesorar sobre ejercicios y cualquier tipo de tratamiento específico según la sintomatología de cada caso.