La periodondititis supone un factor de riesgo durante el embarazo

Aproximadamente la mitad de las mujeres puede sufrir gingivitis durante el embarazo y el 10% podrían padecer periodontitis avanzada, según ha explicado el doctor Adrián Guerrero, presidente de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA), en el marco del Día de la Salud Gingival, que tuvo lugar el 12 de mayo, y de la presentación del estudio sobre higiene bucal en las mujeres embarazadas elaborado por este colectivo en colaboración con la Sociedad Española de Ginecología y Obstreticia (SEGO).

En este sentido, el experto ha destacado que la gingivitis es un problema superficial que, si se enlaza con otros factores de riesgo, puede desembocar en una periodontitis, lo que puede conllevar graves consecuencias para el feto.

De este modo, la doctora Isabel Santa Cruz, coordinadora del grupo de trabajo SEGO-SEPA, ha explicado que las embarazadas ven altamente afectada su salud bucal durante el proceso de embarazo y la periodontitis presenta riesgos como sufrir un parto prematuro o que el niño nazca con bajo peso. Así, ha destacado que el riesgo aumenta en la misma medida que la severidad de la periodontitis.

Asimismo, ha hecho especial hincapié en la "necesidad" de tratar esta patologías bucales en la etapa de preconcepción para imposibilitar este riesgo. Esto no quiere decir que no se pueda llevar a cabo durante el embarazo, sino que el resultado será mejor cuanto antes se aborde. Por otra parte, ha apuntado que riesgos y los resultados de los tratamientos varían en función de la población donde se realice el estudio, por lo que "no se puede dar una estadística concreta". Esto depende, entre muchos factores, de la clase social.

En este contexto, la doctora Isabel Campo, representante de SEGO y ginecóloga del Hospital Clínico San Carlos (Madrid), ha resaltado que los estrógenos y la progesterona las principales hormonas que afectan a la mucosa de la boca durante la etapa de concepción. Estas sustancias facilitan los sangrados y la entrada de patógenos que puede desembocar en una periodontitis si no se trata. De este modo, ha destacado que es "fundamental" tener los hábitos de salud bucal implantados desde el primer trimestre de gestación.

Además, ha señalado que existen muchos errores en torno al abordaje de la salud bucal durante el embarazo, como el hecho de pensar que el sangrado de las encías o la pérdida de una pieza es normal durante este proceso.

LOS ANTIBIÓTICOS PUEDEN SER UTILIZADOS A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE

Por otra parte, la doctora Santa Cruz ha explicado que existe la posibilidad de aplicar tratamientos de periodontitis sin riesgo y complicaciones como las limpiezas bucales o determinados tipos de anestesia.

Los antibióticos siempre han sido una gran duda en cuanto a su aplicación durante el embarazo, sin embargo, la doctora Campo ha destacado que estos se pueden utilizar a partir del segundo trimestre del embarazo, ya que el feto está formado. Asimismo ha destacado el uso de la amoxicilina durante todo el proceso y el uso de antiinflamatorios como paracetamol o nolotil.

Así, ha apuntado como principal síntoma de periodontitis el sangrado de las encías. Entre las principales medidas para combatirla ha señalado comer muchas veces al día y la utilización de fármacos. En cuanto a la nutrición ha destacado la dieta mediterránea y evitar los dulces y antojos, especialmente durante el primer trimestre.

Por último, Alicia Herrero, profesora de Periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid, ha hecho especial hincapié en la nausea matutina y en la "importancia" de enjuagarse después del vómito en lugar de lavarse los dientes inmediatamente, ya que esto podría provocar que el ácido se expanda por la cavidad bucal.